Arvamused

Martin Kõdar: investeeri jätkusuutlikusse, aga ära pane raha ainult ühele energiaallikale

BaltCapi juhtivpartner Martin Kõdar Foto: Raul Mee

Tänapäeval on jätkusuutlikkuse strateegiata võimalikud üksnes lühiajalised äriprojektid, ent investeerides tuleb vältida üht levinud viga, kirjutab BaltCapi juhtivpartner Martin Kõdar.

Praeguseks on selge, et kogu maailmas, seal hulgas meie piirkonnas investeeritav raha, omab pikaajalist vaadet, kus finantstulu kõrval nähakse üha suuremat rolli laiemal ühiskondlikul kasul. Nii eraisikutest väikeinvestorid kui ka pankade, pensionifondide ja riikide kapitali investeerijad tahavad, et ettevõtted aitaksid kaasa keskkonnaprobleemide leevendamisele ning liiguksid ka ise kliimaneutraalsuse poole.

