Mihkel Nestor: inflatsioon on aeglustunud, ent mitte piisavalt

SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor Foto: Andras Kralla

Keskpankade järjekordsed intressitõusud panevad majandusele täiendava raskuse, ent inflatsiooni kontrolli alla saamiseks ei näi täna paremaid võimalusi olevat, kirjutab SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor.

Lõppev nädal oli tegus keskpankade jaoks, kes võtsid vastu olulisi otsuseid intressipoliitika osas. Võrreldes eelnevate kordadega olid keskpankurid seekord küll pisut leebemad ja 0,75% suuruste intressitõusude asemel piirdusid nii USA föderaalreserv kui Euroopa keskpank peamiste intressimäärad kergitamisega 0,5% võrra. Senisest tagasihoidlikumate intressitõusude põhjus on ennekõike see, et intresse on juba mitmel korral kõvasti tõstetud ja ühel hetkel peab see tempo raugema.

