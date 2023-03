Antropoloog: kus on targa tööstuse targad inimesed?

Antropoloog Keiu Telve. Foto: Arno Mikkor

Tööstuse innovatsioon ei seisa täna tehnoloogilise võimekuse, vaid meeskonna kaasamise taga, kirjutab Rakendusliku Antropoloogia Keskuse üks asutajatest, antropoloog Keiu Telve.

Äsja lõppenud Äripäeva Targa Tööstuse konverents algas tõdemusega, et Tööstus 5.0 jõuab kohale siis, kui oskame luua inimkeskse organisatsiooni. Antropoloogina oli mul hea meel kuulda, kuidas konverentsi avakõneleja Warren Knight toonitas, et meil on vaja õppida tundma, mida ettevõttes töötavad inimesed vajavad, kuidas neid aidata, kuidas toetada inimestevahelisi suhteid ja kuidas näidata kõigile muutuse väärtust. Kaks päeva konverentsil näitasid, et just need küsimused on muutuvale traditsioonilisemale tööstusele arengus nii väljakutse, aga ka võimalus.