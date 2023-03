Andres Küüsmaa: ärme sammu Põhjamaade järel, astume neist üle

Fosforiidi ja selle kaevandamisega kaasnevate maavarade – haruldaste muldmetallide – kasutuselevõtt looks Eestisse tuhandeid tasuvaid töökohti, kirjutab Andres Küüsmaa arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Maavarad on väga vastuoluline teema, aga ilma nendeta ei saa. Toit ei jõuaks lauale, Tesla elektriauto ei sõidaks ning tuulikut püsti ei pandaks.

Küllap on kõik kuulnud ütlust „korras nagu Norras“. Miks on Norras kõik korras? Miks on Põhjamaade riigid iga aasta õnnelikkuse indeksi tipus? Muide, Soome on juba kuuendat aastat järjest esikohal. Selleks on rikas ühiskond. Kust tuleb nende rikkus? Üks on kindel, selleks on oma riigi maavarade oskuslik kasutamine ja turustamine.

Norral on naftat ja gaasi, Rootsil suured rauamaagi lademed ning Soomel kõike muud. Kas need riigid on siis maavarade loterii võitnud ja meie siin Eestis oleme vaeslapse rollis – esivanemad oleksid pidanud parema maalapi valima.

Tegelikkus on meie õnneks teistsugune – esivanemad tegid ikka paganama hea valiku, kui otsustasid just sellele Läänemere-äärsele maalappile elama jääda. Me saime jackpot’i – suurim fosforiidi varu Euroopas.

Eesti fosforiit ja dogmad

Kasutades sõna „fosforiit“, ma juba kuulen, kuidas mind tembeldatakse rahvavaenlaseks.