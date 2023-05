Iduettevõtjad: kolm stsenaariumi, kuidas katta ära kogu Eesti energiatarbimine

Futugridi asutajad Toomas Valge (vasakul) ja Leino Schnur Foto: Raigo Pajula

Eesti energiatootmine saab põhineda tuuleenergial, aga ilma kiiresti reageerivate võimsuste ja tarbimise juhtimiseta ei saa paraku kuidagi hakkama. Peame selleks valmistuma, kirjutavad iduettevõtte Futugrid asutajad Toomas Valge ja Leino Schnur.

Energiahindade järsud muutused on elanikkonda korralikult raputanud ja toonud teravalt esile selle, kui vähe on riik viimase kümnendi jooksul oma energiatootmise portfelli korrastanud. Tootmise puudujäägid olid teravalt näha, põlevkivist on saanud taak ja roheenergia arendused tuntud oma toppava iseloomu poolest. Mingi jää on nüüdseks liikunud – tuulikuparkide arendajad on oma plaanidega ülepäeviti uudistes ning riik püüdnud neilt teetõkkeid eest võtta.