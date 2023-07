Mart Erik: rahajõed ja pudrumäed meie metsades

"Metsa on mõtet majandada, kui puidule on turg. VKG okaspuu toorainel plaanitav puidu rafineerimise tehas ning Fibenolis kasutatav kase peenpuit annavad ruumi mõlemale," kirjutab metsakasvataja Mart Erik. Foto: Tõnu Noorits

Kas metsas suurt midagi tehes jõuab ikka tõotatud maale, kus Brüsselist voolavad rahajõed ja Suure Munamäe asemel on pudrumägi, küsib metsakasvataja Mart Erik.

Eesti metsatööstus on jäänud mitme sõja pihtide vahele. Käimasolev sõda Ukrainas on purustanud sadu tuhandeid elusid. Ta on lõhkunud tavapäraseid võrgustikke ja koostööahelaid nii Euroopas kui terves maailmas.