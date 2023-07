Kaija Teemägi: laske inimestel puhata!

Kaija Teemägi. Foto: Jake Farra

Kui töötaja ei saa puhkuse ajal tegelikult puhata, tähendab see, et ettevõtte töös on puudujääke juhtimises, koostöös ja planeerimises, kirjutab Elisa personalivaldkonna juht Kaija Teemägi.

Ikka ja jälle kuuleb suvise tipphooaja alguses siit-sealt, et rahulikult puhkama minna ei saa. Küll on ülesandekuhi mäekõrgune või soovib juht pidevat valvelolekut. Puhkusele minek ei ole aga midagi iseenesest mõistetavat – see on nagu iga teine juhi, tiimi ja inimese vaheline töökorraldus ning ka see vajab planeerimist.