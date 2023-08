Artur Praun: ettevõtte infohaldus paberil? Mis ajas te elate?!

Artur Praun. Foto: Jake Farra

Eesti on küll tuntud e-riigina ja siinsed ettevõtted digitehnoloogia teerajajatena, ometi pole raske leida firmasid, kus tänaseni suurem osa infohaldusest ja igapäevatööst sõidab paberite ja kaustikute peal, kirjutab Elisa ärikliendiüksuse juhi Artur Praun.

Paberi kasutuse vähendamine on midagi, millest räägivad kõik, ning olenevalt valdkondadest on tehtud ka märgatavaid edusamme. Paberivabamaks on muutnud nii riigi- kui ka erasektor, paberkviitungid ja -arved on asendumas digilahendustega ning kohati mõneti absurdsena tunduv meilisignatuurides leiduv palve mitte seda kirja printida on hakanud muutuma ebavajalikuks –sellest põhimõttest peetakse kinni niigi.