Lenno Uusküla: riigireitingu alandamine lööb riigi rahakoti pihta

Luminori peaökonomist Lenno Uusküla. Foto: Liis Treimann

Viimase kuu jooksul on tulnud mitu uudist Eesti riigireitingute halvenemise kohta: Fitch alandas ning Standard ja Poor’s jättis samaks, kuid muutis väljavaate negatiivseks. Mida need uudised tähendavad ja kuidas neile reageerida, kirjutab Luminori peaökonomist Lenno Uusküla.

Olemuselt on iga riigireiting iseseisev ja erapooletu hinnang riigi võlakirjade usaldusväärsusele. Mida suurem on võlakirja usaldusväärsus, seda kõrgem on reiting. Madal reiting peegeldab seevastu suuremat tõenäosust, et riigil tekib raskusi võla tagasimaksmisel.