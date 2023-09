Lugeja kiri: probleem on sügavamal kui ühes Saue tanklas

Äripäev kirjutas möödunud nädalal, kuidas Saue vallas asuva Alliku küla ridaelamu elanikud on püha viha täis, sest arendaja plaanib nende kodu lähedale ehitada tankla. Foto: Andras Kralla

Uudiskünnise ületanud Saue tanklatüli viitab palju sügavamale probleemile kui üks tankla – see tuleb meie minevikust. Meil oleks vaja mõista, miks inimestel või riigil on tekkinud apaatsus oluliste teemade suhtes, miks me ei suuda vastutada ega otsustada, kirjutab Äripäeva lugeja Ken Kaljas.

Mis on ühist 2 + 2 maanteedel põhisuundadel, Nursipalul, Rail Balticul, Tallinna–Helisingi tunnelil, Tallinna ringraudteel ja näiteks Tallinna läänepoolsel möödasõidul? Need on projektid, mis on mõeldud meile kõigile, kuid puudutavad siiski kõige vahetumalt kohalikke.