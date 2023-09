Karmo Tüür: nii ta taltus, see meie õllerevolutsioon

Hipsteriõlu olgu nagu rätsepaülikond – kallis, aga kvaliteetne

Kuigi käsitööõlle turuosa on Eestis tootjate hinnangul vaid umbes 1,5%, on see viimastel aastatel plahvatuslikult kasvanud. Valdkond, mis hakkas arenema nullist, on nüüd jõudnud poolesaja väiketootjani. Buum on toonud terava konkurentsi ja terad eralduvad sõkaldest, on olnud edulugusid, aga juba ka pankrotte.