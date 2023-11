Evelin Piirsalu: Eesti riigihanked vajavad põhimõttelist muutust

Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse vanemekspert Evelin Piirsalu. Foto: Erakogu/SEI

Eestil oleks potentsiaali oma keskkonnamõju, sealhulgas kasvuhoonegaaside heidet oluliselt vähendada keskkonnahoidlike riigihangete abil. Praegu puudub riigil selleks aga strateegia ja tegevuskava, kirjutab Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse vanemekspert Evelin Piirsalu.

Euroopa Liit nägi juba 2008. aastal ette, et pooled liikmesriikide korraldatavatest hangetest võiksid olla keskkonnahoidlikud – selleks peaksid riigid koostama tegevuskavad keskkonnahoidlike riigihangete korraldamiseks. Enamik liikmesriike tegigi kava valmis – vaid paar üksikut mitte. Nende üksikute seas on ka Eesti, kes koos Luksemburgiga pole ainsate liikmesriikidena siiamaani keskkonnahoidlike riigihangete poliitikat ega strateegiat kujundanud. See on ka üks põhjus, miks keskkonnahoidlikkus on hangetes tagasihoidlikuks jäänud.