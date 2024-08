Tagasi 03.08.24, 15:14 Erik Laur: pulli jalad Wall Streetil värisevad USA makronäitajad on osa investoreid pannud mõtlema, et ehk on Föderaalreserv intresside langetamisega hiljaks jäänud, kirjutab SEB kapitaliturgude maakler Erik Laur.

SEB kapitaliturgude maakler Erik Laur ütleb, et USA majanduse edasine vaade on veel lahtine. Foto: SEB Pank

Kõhklus tehisintellekti tulususes ja tehnoloogia ettevõtete kõrgetes valuatsioonides viis USA aktsiaturgu juuni keskelt tehtud rekordtasemest pea 5% suurusesse langusesse. Pärast USA Föderaalreservi juhi Jerome Powelli kommentaare ja tehnoloogiahiiu Meta tulemusi tundus, et investorid on rahunenud ja oma usu tehnoloogia ettevõtetesse taastanud. Makronumbrid maailma suurima majanduse osas on aga hirmu turgudele tagasi toonud. Mis on juhtunud tehnoloogiaettevõtetega ja USA majandusega ning kuhu on see meid viimas?

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun