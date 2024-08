„Kui lihtsalt veoauto tagant avada, siis on näha kaks viimast kaubaalust. Ei ole võimalik seal esimese juurde minna ja kõike vaadata,“ kommenteeris ettevõtte Aisance Estonia omanik Julia Gerasõmiva tänase tollikontrolli-uudise peale. Praegu just nii tehaksegi, kui aga paberid tunduvad kahtlased või on sellele saatjale või saajale varem pretensioone olnud, siis lastakse masinal kõrvale sõita, see avatakse ja vaadatakse pisteliselt pealmised kaubad läbi.