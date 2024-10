Tagasi 02.10.24, 16:41 Laura Raadik: riigikohus andis tüüplepingutele uue üllatava vaatenurga Paljud lepingutes sisalduvad vastutuse piirangud võivad tänavuse riigikohtu otsuse valguses olla tühised, kirjutab advokaadibüroo Nove vandeadvokaat ning lepingu- ja äriühinguõiguse valdkonna juht Laura Raadik.

Laura Raadik: riigikohus andis tüüplepingutele uue üllatava vaatenurga

Tüüplepingutega on isiklikul tasandil kokku puutunud igaüks, olgu see siis spordiklubiga liitudes või poes kliendikaarti vormistades. Samamoodi on see ka ettevõtjatevahelistes suhetes – enamik ettevõtjaid müüb oma tooteid või teenuseid tüüplepingu alusel, mille tingimusi kliendiga eraldi läbi ei räägita.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun