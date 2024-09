Tagasi 19.09.24, 12:36 Kristina Judina: erinevus täiendab ehk miks juhina vältida ainult enda moodi inimeste värbamist Igas mõttes erinevatest inimestest koosnevas kollektiivis töötamine ei pruugi olla kõige lihtsam, ent juhina tuleks püüda just niisugust tiimi kokku panna, kirjutab Elisa teeninduse valdkonna juht Kristina Judina.

“Ehkki enda moodi inimestega võib olla hea ja lihtne koos töötada, kätkeb selline lähenemine suuri puudusi,” kirjutab Elisa teeninduse valdkonna juht Kristina Judina. Foto: Jake Farra

See on tavaline, et inimesele meeldivadki teised, kes on nagu tema. Ennast nähakse ju ikka asjaliku, toreda ja meeldivana. Alateadlikult on lihtne ümbritseda end seltskonnaga, kes peegeldab suuresti samu väärtuseid ja omadusi.

