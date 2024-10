Tagasi 22.10.24, 06:00 Raido Toonekurg: autotööstus peab valima – 4,11 liitrit sajale või hiigeltrahvid

Stellantise gruppi kuuluva Citroëni väljapanek oktoobris Pariisi autonäitusel. Foto: Imago/IP3press/Scanpix

2025. aastaks peavad Euroopa Liidus registreeritud uued autod sõitma 4,11 liitriga 100 kilomeetrit, mis ähvardab autotootjaid miljarditesse ulatuvate trahvidega, kirjutab börsifirma Modera asutaja ja juht Raido Toonekurg.

Enamikule autojuhtidest ei pruugi CO 2 näitaja palju öelda, kuid kütusekulu on arusaadav mõõdupuu. Alates 2025. aastast peavad Euroopa Liidu regulatsioonide kohaselt uued registreeritavad autod saavutama keskmise kütusekulu 4,11 l/100 km kohta ehk emiteerima maksimaalselt 95 g CO 2 kilomeetri kohta.

