Tagasi 03.12.24, 11:51 Oliver Lamp: kaupmees, ole mõistlik, ära viska raha prügikasti Paljud Eesti kaupmehed maksavad kättejääva toidukauba hävitamisele pigem peale kui selle maha müüvad, kirjutab “parim enne” kaupade poe Sumena asutaja Oliver Sebastian Lamp.

“Peamine põhjus, miks kaupmehed väärt kraami enne ära viskavad kui realiseerivad, on see, et poed ja tootjad ei taha näidata, et neil kaupa üle jääb,” kirjutab Oliver Sebastian Lamp. Pildil on valik Sumena lattu jõudnud kaupa. Foto: Liis Treimann

Kaubanduses on paratamatu, et täpseid koguseid on võimatu lõpuni prognoosida ja osa sissevõetud toidukaupa jääb müüjale kätte. Inimeste huvi “parim enne” toidu vastu on tegelikult väga suur – meie poodi jõudnud tooted ostetakse tavaliselt paari päevaga ära ning kahe aasta jooksul pole me ise ühtegi kaupa minema viskama pidanud. Ometi tunnistavad maaletoojad, poed või tootjad päris tihti ausalt, et viskavad kvaliteetse kauba pigem ära kui üritavad maha müüa.