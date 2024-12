Tagasi 05.12.24, 13:45 Finantskolledži direktor: arusaamatu maksupoliitika viib maksude vältimiseni Heitlik maksupoliitika ja ettearvamatu maksukeskkond on tekitanud inimestes ebakindlust ning vähendanud maksude tasumise valmidust, kirjutab sisekaitseakadeemia finantskolledži direktor Kerly Randlane.

“Kui igal aastal laekub maksutulu miljard eurot rohkem, kuid riigieelarves on ikkagi puudujääk, siis ei ole asi maksutahtes, vaid selles, kas riigi rahaasjad on ikka korras. See omakorda tekitab usaldamatust riigi vastu ning mõjutab negatiivselt inimeste meelestatust ja maksude tasumise valmidust,” kirjutab sisekaitseakadeemia finantskolledži direktor Kerly Randlane. Foto: Erakogu

Maksu- ja tolliameti tellimusel on juba seitse aastat viidud 15–74aastaste Eesti elanike seas läbi maksutahte uuringut, et hinnata nende hoiakuid ja uskumusi maksukäitumise, maksuhalduri tegevuse, maksualaste normide, riskide ja karistuste ning kehtiva maksusüsteemi kohta. Värske maksutahte uuringu kohaselt peab üksnes 26% vastanutest Eesti maksusüsteemi õiglaseks. Maksutahte indeks oma 63,6 punktiga on uuringu ajaloo madalaim tulemus.