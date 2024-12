Tagasi 02.12.24, 11:50 Piinlik on kuulata ministrite juttu kohe saabuvast kasvust. “Halvemaks läheb” Järgmine aasta tuleb majutus- ja toitlustusettevõtetel raske ning tõenäoliselt näeme ka ettevõtete sulgemisi, ütles Aqva spaahotelli tegevjuht ja mitme toidukoha omanik Roman Kusma saates “Kuum tool”.

Aqva spaahotelli tegevjuht ja mitme toidukoha omanik Roman Kusma (vasakul) rääkis saates “Kuum tool”, miks ta usub, et järgmisel aastal Viljandis algava uue spaahotelli ehitus on edukas äriprojekt. Seda ehitust rahastab ettevõtja Oleg Gross (keskel), kellel Kusma sõnul läheb praegu erinevalt majutus- ja toitlustusettevõtjatest väga hästi. Foto: Andras Kralla

Arvestades seda, et järgmisel aastal koormab valitsus ettevõtteid ja inimesi uute maksudega, siis ei saa minna majandusel uuel aastal kuidagi paremini. Seetõttu on ka piinlik kuulata ministrite väiteid, et Eesti majandusel hakkab taas minema paremini. Halvemini hakkab minema, on Kusma veendunud.