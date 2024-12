Kirjutasin veidi enam kui kuu aega tagasi siinsetest esmareaktsioonidest USA valimiste tulemustele ja nentisin toona , et valdav tõdemus on, et “selge on see, et miski pole selge!”. Nüüd, kus Donald Trumpi tagasivalimisest on möödas enam kui kuu, on teatav settimine toimunud, kuid endiselt domineerib arvamus, et see, mida Trumpi teine presidentuur täpsemalt endaga kaasa toob, pole ikka veel päris selge.