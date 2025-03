Tagasi 30.03.25, 14:35 Mihkel Langebraun: aitab ettekäänetest, riigijuhtimine vajab selgemat vaadet Paremate riigijuhtimise praktikate ja kvaliteetsete planeeringute eelduseks on kvaliteedisõel ja tagasisidestamine, ilma milleta pole üldse võimalik juhtimist parandada, kirjutab Mihkel Langebraun arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

“Ebatõhusa bürokraatiamasina probleeme on kaasajal püütud mitmeti põhjendada. Tegelik elu on näidanud, et objektiivseid põhjendusi tuuakse lihtsalt puuduliku planeerimise, käpardlikkuse või vastutuse puudumise ettekäändeks,” kirjutab Mihkel Langebraun. Foto: Erakogu

Demokraatia pidavat kuulsa Briti riigimehe ütluse järgi olema halb valitsemisvorm, aga siiski parem kui kõik ülejäänud. Käesolevaga üritan selgitada, et demokraatia on parem ainult juhul, kui strateegiate ja otsuste valmimise juures on kvaliteedisõel ja asjakohane tagasiside. Nende eelduste puudumisel võib demokraatia täielikult ebaõnnestuda.

Alanud kevadel viisid pinged sisepoliitikas valitsusremondini, mis tõi nelja aasta jooksul Eestile viienda valitsuse. Olukord tekitab paralleele 1930ndatega. Toonase üleilmse Suure Depressiooni ajal kasvanud noore demokraatia valitsuste ebastabiilsus viis sõjaveteranide protestiliikumise Vabadussõjalaste tõusuni populaarseimaks rahvaliikumiseks. Nende edu omakorda päädis Konstantin Pätsi poolt vaikiva ajastu sisseviimisega poliitilise eliidi vaikival heakskiidul.

Vaatamata autokraatiale mäletatakse Pätsu aega kuldse perioodina, mis tõi kaasa majanduskasvu, stabiilsuse ning seninägematu heaolutaseme riigis, kus veel 15 aastat varem oli suur osa elanikest rentnikud ja põlluharijad-popsid. Kuigi nentimata ei saa jätta juhtimisvigu julgeoleku valdkonnas, võis kiire edu lummus olla põhjuseks julgeoleku illusiooni lõhkemisele 1940. aasta suvel.

Riiklik lennufirma ei lenda Ebatõhusa bürokraatiamasina probleeme on tänapäeval püütud mitmeti põhjendada: liiga massiivne, liiga õhuke, liiga aeglane jne. Objektiivse põhjusena tuuakse välja Eesti väiksus, mis muudab riigiaparaadi elaniku kohta kalliks, või ka geograafiline asukoht, mis lukustab ressursse riigikaitsele. Tegelik elu on näidanud, et objektiivseid põhjendusi tuuakse lihtsalt puuduliku planeerimise, käpardlikkuse või vastutuse puudumise ettekäändeks. Ilmekas näide on kaks korda pankrotti lastud riiklik lennufirma. Kusjuures mõlemal korral kulutati hulk maksumaksja raha majanduskriisi olukorras pankroti äärel ettevõttesse, palgates päästmisoperatsiooni mitmeid kõrgepalgalisi „asjatundjaid", kes küll kumbagi lennufirmat päästa ei suutnud. Isegi õnnetu sovetiokupatsiooni ajal sai lennukiga lennata – Viljandisse (sic!), Pärnust, Kuressaarest ja Ruhnust rääkimata. Võib küll väita, et selline asi oli võimalik tänu doteerimisele, aga kas keegi on arvutanud, kui palju tasuta lende oleks saanud raha eest, mis Estonian Airis ja Nordicas põletati? Kas keegi üldse on, isegi osaliselt, selle jama eest kunagi vastutanud? Riigiosalusega lennufirma strateegia kokkupanek pole raketiteadus, selleks piisab umbes kümnest keskmise suurusega lennukist, millega igapäevaselt lennata lähimatesse suurtesse lennujaamadesse. Näiteks võiksid igapäevased liinireisid ühendada Tartut Kopenhaageni ja Helsingiga, Tallinnat Londoni, Berliini ja veel mõne pealinnaga. Koostöös lähiriikide lennufirmadega saaks parandada ümberistumisvõimalusi lähiriikides. Neid ühendusi võiks opereerida kahasse Finnairi, Air Balticu ja teistega. Tartu lennujaamale tehakse küll sageli kampaaniad, milles jäetakse lisamata, et valikus on üks sihtkoht – vähevõitu 100 000 elanikuga ülikoolilinna jaoks. Rail Balticu kolinad

Kõige sagedasem põhjendus poliitikute poolt mistahes neile ebasobiva idee maha laitmiseks on mõistagi raha puudus – mida pole, seda lihtsalt pole. Ometi on riigijuhtimise kontekstis tegu demagoogiaga, kui plaanitakse lausa miljarditesse ulatuvaid investeeringuid mitmesse valdkonda, kuid Piret Hartmani viimase tööpäeva algatus jätkata Haapsalu raudtee taastamist 15 miljoni euroga tühistatakse. Võimuparteide väitel raha selleks ei jagu, kuigi samal ajal toetatakse paljusid ettevõtjaid kümnete miljonite eurodega, rääkimata Rail Balticule (RB) kulutatavatest sadadest miljonitest.

RB on vaieldamatult veidramaid planeeringuid Eesti ajaloos, mis lihtsalt ei allu vähimalegi mõistlikule kriitikale. Sarnaselt paljudele olen minagi kirjutanud mitmeid arvamusi, kuidas seda raudteed – kui üldse ehitada – teostada mõistlikul moel. Mitmetes petitsioonides ja pöördumistes on rõhutatud, et nii aeglase raudtee jaoks pole üldse vaja rajada riiki läbivat uut raudteekoridori, kui kõrval on juba kasutusel raudteekoridorid (mida tuleb samuti hooldada, renoveerida jne).

Täiesti puuduvad ühendused teiste raudteeharudega, mis oleks RB suurim eelis kohalikule raudteevõrgule. Ühtlasi ka põhjus, miks Viljandi kaudu kulgev trass oleks kergemini raudteevõrguga integreeritav. Kuid ka Pärnu kaudu ehitades on võimalik eelistada vanu raudteekoridore.

Samuti toetan Peep Siitami ideed allmaataristu rajamisest . Ka RB tuleks juba algfaasis planeerida integreeritult varjenditega. Tuuleparkide planeerijad võiksid samuti süveneda tuulikute hiigelvundamentide kahesuguse kasutamise võimalustesse, mida saaks riigikaitsesse integreerida.

Parema riigijuhtimise praktikate ja kvaliteetsete planeeringute eelduseks on kvaliteedisõel ja tagasisidestamine, ilma milleta pole üldse võimalik juhtimist parandada. Suuremate planeeringutega peaksid kaasnema avalikud foorumid siduvate hääletustega, ekspertide tasud peaksid kujunema aga vastavalt tehtud tööde kvaliteedile, nagu see toimib igas muus eluvaldkonnas.