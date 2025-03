Taavi Pungas: riik peaks inimeste kriitika äpiga kokku koguma

Paar sekundit ja tehtud

Kasutajakesksus on kasvuettevõtetes hästi tuntud põhimõte, mille saab hõlpsasti riigile üle kanda. Esiteks tuleb luua mugav tagasiside ja ettepanekute edastamise võimalus igasse puutepunkti teenuse (riigi) ja kasutaja (üksikisiku või ettevõtja) vahel. Ning väga olulise teise sammuna tuleb hoolitseda selle eest, et kogutud info jõuab inimesteni, kellel on oskused ja võim vastavaid muudatusi ellu viia.

Tegemist ei ole raketiteadusega, vaid teenusearenduse tavapraktikaga. Hästi ellu viiduna võimaldab see lähenemine väheste ressurssidega suurt mõju saavutada.

Tagasiside ja ettepanekute kogumine peaks ideaalis toimuma kokkupuute loomuliku osana. Kuniks seda ei ole laialdaselt välja ehitatud ning ka füüsiliste teenuste sisse disainitud, võiks sisendi koondamiseks elustada riigiäpi, mis hetkel visiooni vähesuse all kannatab.

Riik-sinu-taskus-põhimõtte saab brändida selliselt, et mõne aasta pärast teab iga Eesti elanik, kustkaudu riigiga oma kogemusi jagada.

E-teenus küsib andmeid, mida oled juba riigile esitanud? Võta paar sekundit ja postita kuvatõmmis riigiäppi. Ametliku kirja vastus viibib üle lubatud tähtaja? Pane tagasiside teele. Riigiasutused ei võta jutule, vaid suunavad ringiratast edasi? Kaeba äpile ära.

Isegi kui iga e-teenus enda kohta kitsalt tagasisidet kogub, jääb riigiäpi kanda see sisend, mis muidu pragude vahelt läbi kukuks.

Väike tegus tiim