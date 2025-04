Tagasi 01.04.25, 17:00 Marek Nõmm: edu peitub enesekindlas inimkapitalis Edukus algab ühiskonnast, kus on siiras austus üksteise vastu ning arusaamine, et kõik nüansid, alates haridusest ja tehnoloogiast kuni meedia ja keskkonnateadlikkuseni, on omavahel tihedalt seotud, kirjutab Marek Nõmm arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Margus Nõmm. Foto: Erakogu

Väärtuste ja konfliktide mõju ilmneb mitmel tasandil, olgu selleks rahvusvaheline poliitika, meedia süvenev sensatsioonilisus või üksikisiku sisemised dilemmad. Näeme üha selgemalt, kuidas vastanduvad demokraatlikke väärtusi toetavad riigid autoritaarsematele režiimidele, mis asetavad kollektiivsed õigused üksikisiku vabadustest ette poole. Sellistes olukordades on hädavajalik, et erinevad ühiskonnagrupid ja rahvad looksid rohkem dialoogi ja vastastikust mõistmist, mitte viha.

Eesti võiks siin olla eeskujuks, arendades enesekindlaid ja emotsionaalselt intelligentseid kodanikke, kes suudavad konflikte konstruktiivselt lahendada. Viktor Frankl on oma raamatus "Man's Search for Meaning", rõhutanud, et mõtestatud elu annab kindlustunde, mida ei saa üleolevalt dikteerida ükski väline konflikt. Brené Brown on oma teoses "Daring Grately" toonud esile haavatavuse ja hirmude ületamise tähtsust, mis on tihti konfliktide juurpõhjuseks.

Need ideed ja G.R. Bushe „selge eestvedamine“ võiksid leida rakendust Eesti haridusprogrammides ja igapäevases kommunikatsioonis, aidates arendada sügavamat arusaamist ja koostöövaimu.

Teadlik digikäitumine Eduka Eesti haridusmudelis on alushariduse kvaliteet ülimalt oluliseks vundamendiks. Varajane lapsepõlv on periood, mil luuakse alus väärtustele, sotsiaalsetele oskustele ja õpiharjumusele. Lastele empaatia, enesekontrolli ja eneseväljendusoskuse õpetamine aitab kasvatada kaasavat ja hoolivat ühiskonda. Lisaks võiks panna rõhku pedagoogide emotsionaalse intelligentsuse oskustele, et nad saaksid kujundada lastest teadlikke ja empaatilisi tulevikuliidreid. Vanemate kaasamine sellesse protsessi on ülioluline, sest just perekond on esimene ja kõige mõjukam kasvukeskkond oma vanematelt saadud arusaamade ja taustsüsteemiga. Nutiseadmete roll ja sotsiaalmeedia mõju Eesti ühiskonnas ei saa samuti tähelepanuta jätta. Kuigi tehnoloogiline areng on andnud palju eeliseid, nagu kiire juurdepääs teabele ja suurenenud ühenduvus, on see kaasa toonud ka tõsiseid probleeme, sealhulgas nutiseadmete liigtarvitamist, keskendumisvõime vähenemist ja küberkiusu (inetute kommentaaride levitamist, sabotaaži jms). Eesti võiks olla maailmale eeskujuks, edendades teadlikku ja tasakaalustatud digikäitumist, kus nutiseadmeid kasutatakse pigem enesearengut soodustavate ning headust ja teadust loovate tööriistadena kui ajaraiskajatena. Haridusprogrammides võiks suunata noori tehnoloogia vastutustundlikule ja kasulikumale kasutamisele, teadvustades näiteks sotsiaalmeedia mõju vaimse ja füüsilisele tervisele. Tugevas ühiskonnas on oluline ka toitumisharjumuste roll. Tervislik toitumine on tervema ja produktiivse ühiskonna alustala. KOV võiks toetada kohalikku toidutootmist ja juba varases nooruses suurendada teadlikkust tervisliku toitumise olulisusest. Lasteaedades ja koolides võiks läbi viia regulaarseid toitumisnõustajate koolitusi ning praktiseerida jätkusuutlikku toidukasvatust, mis toetaks nii üksikisikute tervist kui ka laste kasvukeskkonda teadmiste omandamisel loodusest. Tervislikkus ja jätkusuutlikkus peaksid olema laste teadlikkuses õigetes seostes, et vähendada toidu raiskamist. Ise kasvatatud toit aitab paremini mõista, kust kaup poodi tuleb ja kui palju pingutusi selleks eelnevalt tehakse.

Meedia roll Eesti (eba)edus on samuti kahtlemata märkimisväärne. Kõigil meediavormidel on võim luua nii positiivseid narratiive kui ka negatiivseid emotsioone. Sõjauudiste ja katastroofide pidev esiplaanil hoidmine võib põhjustada hirmu ja ärevust, mis pigem ühiskondlikku arengut ei toeta.

Siiski võib ajakirjandus ja sotsiaalmeedia olla ka edulugude ja inspireerivate algatuste levitamise platvorm. Eestis peaksime rohkem keskenduma lahendusi otsivale ajakirjandusele, mis rõhutab progressi ja inimlikke saavutusi. See annaks lugejatele lootust ja motiveeriks tegema koostööd parema tuleviku nimel.

Eduka Eesti visioon hõlmab ka keskendumist kestlikele kogukondlikele tegevustele ja kohaliku identiteedi väärtustamisele. Kliimamuutustega seotud probleemid nõuavad jõulist reageerimist, kuid selle kõrval on oluline edendada kohalikke algatusi, mis ühendavad inimesi ja loovad ühiste väärtuste ning eesmärkide alusel tugeva kultuuriruumi. Igaüks meist saab anda oma panuse, alustades väikestest, kuid olulistest sammudest, nagu loodussõbralik tarbimine ja vabatahtlik tegevus.

Edukas Eesti pole mitte ainult majanduslikult arenenud riik, vaid ka koht, kus inimesed on emotsionaalselt tugevad, haritud ja motiveeritud looma positiivset mõju nii kodu- kui välismaal. Koos ehitades saame luua innovaatilise tuleviku, milles igaüks tunneb, et ta on osa millestki olulisest ja püsivast.

