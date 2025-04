Tagasi 02.04.25, 12:00 Regina Valt: vajame 50 aasta plaani planeerimises Planeerimises ei tule arenguhüpet enne, kui saame avalikkusega kooskõlatatult paika tõeliselt pika plaani, kirjutab Regina Valt arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

21. sajandi Eesti Vabariigis toimivad väga paljud protsessid kiiresti ja efektiivselt. Siin võib saada kiiresti e-residendiks, avada pangakonto, suhelda riigiga digitaalselt. Oleme olnud paljudes valdkondades eesrindlikud ja investeeringutele avatud.

Kuid on mitmeid protsesse, mis pidurdavad nii kohalike kui välisinvestorite investeerimisotsuseid ja ka üldist progressi. Üks arendamist vajav valdkond on Eesti planeerimissüsteem.

Suur pilt versus detailid

Vastavalt regionaal- ja põllumajandusministeeriumi 2024. aastal koostatud lühianalüüsile „Eestis kehtestatud detailplaneeringute menetlusajad (01.2023-06.2024)" oli nende detailplaneeringute millele koostati keskkonnamõju strateegilise hindamine (KSH) menetlusaeg keskmiselt 5,3 aastat. Ilma KSH koostamiseta menetleti detailplaneeringuid keskmiselt 2,2 aastat. Suures pildis tundub, et protsess on piisavalt kiire ja efektiivne. Süvenedes selgub siiski, et erinevused omavalitsusüksuste lõikes on väga suured. Saue vallas on menetlused kestnud keskmiselt 1,6 aastat, Rae vallas 1,9 aastat, samas kui Tallinnas keskmiselt 8,4 aastat ja Tartu linnas 3,8 aastat. Menetlusaja rekordeid tähistavad 17 ja 18 aastat. Viidatud analüüsis on välja toodud, et ühiseid mustreid (suurem arv planeeringuid, kõrge arendussurve vms) välja ei joonistu. Seega tuleb kitsaskohti otsida menetlusprotsessidest ja alusdokumentidest. Viimased on paljudel juhtudel vananenud. Eestis on ebaproportsionaalselt palju vananenud planeeringuid. Osaliselt haldusreformi tagajärjel, aga mitte ainult. On näiteid, kus uue üldplaneeringu algatamisest on möödunud üle 10 aasta. Selline olukord ei sisenda kindlustunnet. Kui me soovime edasi liikuda, siis peame teadma selgelt kuhu. Pikk plaan puudub Viimastel aastatel on üha enam kõlapinda saanud ühiskonna vastasseis omavalitsuste ja ka riigile olulistele projektidele olgu need tööstuse, energeetika, riigikaitse (julgeoleku) või taristu valdkonnas.

Mitmed riiklikud planeerimisalgatused on luhtunud. Kõik suured projektid on tulnud elanikkonnale justkui (ebameeldiva) üllatusena. Üks põhjus on pika plaani puudumine või halb kommunikatsioon planeerimise algstaadiumis.

Vähem kõlapinda on saanud fakt, et iga lisanduv menetluskuu toob endaga kaasa märkimisväärsed kulud. Seetõttu teeb menetlusprotsessi pikkus ja potentsiaalne venivus investorid ettevaatlikuks. Halvimal juhul loobutakse investeeringust või tehakse otsus investeerida mõnda teise riiki, kus analoogsed protsessid on selgemad ja kiiremini teostatavad.

Tulemusena ei arene majandus piisavalt, kuigi potentsiaali selleks oleks. Innovatsioon on pärsitud. Tagatipuks vananeb meie taristu.

Pikk plaan peab olema paigas. Planeeringute menetlemise protsess peab olema selge ja arusaadav. Siis on nii riigil, omavalitsustel kui ka investoritel lihtsam oma projekte edukalt kavandada, ellu viia ja avalikkusele selgitada.

Niisiis, mida teha?

Pealtnäha lihtne lahendus sätestada seaduses lühemad tähtajad ei tööta. Seda näitab ka ehitusseadustikus sätestatud võrdlemisi lühike lubade väljastamise tähtaeg, mis kipub praktikas samuti mitme kuu pikkuseks kujunema.

Teine levinud arvamus on, et juhendid aitavad parandada protsesse. Selles on tõetera sees, aga ainult juhenditest ei piisa. Pealegi on üsna keeruline koostada igale olukorrale sobivat keskset tööriistakasti. Lisaks peitub riiklikul tasandil juhendite koostamises oht liigseks tsentraliseerituseks.

Eestis koostatakse riiklikke strateegiaid neljaks aastaks, monitoorides ja uuendades nende elluviimist aasta-aastalt. See on oluline areng võrreldes varasema praktikaga ja sarnast arenguhüpet on vaja ka planeerimisvaldkonnas.

Alustuseks on vaja koostada planeerimisvaldkonnas pikk plaan (miks mitte Singapuri eeskujul 50 aastaks) ning uuendada seda järjepidevalt. Ja see ei tohi jääda üksnes visiooniks, vaid vaja on defineerida konkreetsed taristu, ettevõtluse, keskkonna, kaitse ja muude oluliste valdkondade prioriteedid.

Teiseks on ülioluline kaasata avalikkust juba pika plaani koostamise algstaadiumis.

Kolmandaks: iga planeering peab püsima sellele planeeringuliigile vastavas detailsusastmes.

Lisaks on oluline kaardistada, milliseid menetlusprotsesse saaks lihtsustada, kiirendada või ära jätta. On vaja mõelda läbi, kas on mõistlik teha läbi sama protsess suure ala versus iseseisva arenduskrundi planeeringu koostamisel.

Meie omavalitsuste ja riigi väiksus on oluline konkurentsieelis. Pika plaani koostamine on vajalik eelkõige kindlustunde ja usalduse loomiseks. See annaks nii elanikele kui ka investoritele olulise sõnumi riigi ja omavalitsuste arengusuundadest.

Tulemusena kasvaks investeeringute maht, paraneksid majandusnäitajad ja uueneks taristu. Boonusena kaasneks väiksem halduskoormus ja seega madalamad kulud maksumaksjate jaoks.