Markus Karileet: kaasajastame demokraatia läbi vastuhäälte võimaluse

Mõeldes tagasi viimasele paarile korrale, kui valiti riigikogu – mis on olnud suurim frustratsiooni allikas? Olen veendunud, et sellele on lihtne ja loogiline lahendus.

Eesti – valimiste innovatsiooni vedur

Eesti on olnud valimiste innovatsiooni vedur – e-valimised, mida paljud on pidanud võimatuks, on üsna ilusti Eestis käima läinud ning teinud kodanike elu palju lihtsamaks, hoolimata viimasel ajal fookusesse võetud vastuoludest seaduses ja e-valimiste konseptsioonis.

2019. aasta riigikogu valimised illustreerisid kenasti olemasoleva süsteemi puudusi. Sarnane probleem on varjutanud demokraatiaid üle kogu maailma.

Nendel valimistel sai Eesti 200 4,4% häältest, jäädes sellega parlamendist välja – need 4,4% häältest läksid sisuliselt "kaduma". 2023. aastal suutsid mõõdukad parteid oma valijaid mobiliseerida ning Eesti 200 suurendas oma häälte arvu 9%-ni, kuid võit populistliku partei ees tuli sellest hoolimata napp.

Mitmepartei süsteemi suurim puudus on kirgliku vähemuse edu hajutatud mõõdukate parteide ees.

Innovaatiline lahendus

Käesolevas arvamusloos esitatav lahendus ei olegi tegelikult väga uudne. Otsing paljastas, et juba 2007. aasta veebruaris käis idee välja sotsioloog Raivo Vetik, hiljem on seda esitatud portaalis "Teeme koos". Lisaks on teema tõstatanud Agu Leinfeld ja Märt Roosna erinevatel ajahetkedel.