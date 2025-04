Johannes Reppo: las nüüd lähevad hinda ehitus- ja kinnisvarasektori töötajad

Statistikaameti andmetel teenivad ehitus- ja kinnisvarasektoris enim ehitusinsenerid – 2024. aasta neljandas kvartalis brutokuupalk keskmiselt 3124 eurot. See ületab samal ajaperioodil Eesti keskmist töötasu (2062 eurot), kuid jääb alla teiste kõrgelt haritud spetsialistide töötasudele. Advokaadid, finantsjuhid ja IKT-juhid teenivad keskmiselt vastavalt 3591, 4072 ja 5232 eurot.

Probleem tekib oskustööliste palkades. Üldehitajad teenisid 2024. aasta neljandas kvartalis keskmiselt 1319 ja mediaanpalgana 1149 eurot. Üldehitajaid on Eestis 9389 meest ja 96 naist. Miinimumpalk Eesti on 2025. aastal 886 eurot.

Miinimumpalk ja koolitused

Eesti võiks ehitus- ja kinnisvarasektoris kaaluda töökogemuse ja kutsetunnistustega seotud miinimumpalga nõudeid. Kokkuleppelised miinimumpalga tasemed on Eestis tervisehoiusektoris ja näiteks Soomes ehitussektoris.

Miinimumpalga tasemed aitaks ühtlustada konkurentsi sektoris. Eeldatavasti keegi ei taha töötasude pealt optimeerida, aga kui konkurents seda tingib, siis see siiski juhtub. Ennekõike mõjutaks see positiivselt just sektori kõige madalapalgalisemaid töötajaid.

See looks ka ülikoolide ja kutsekoolide lõpetajatele selged väljavaated, milline oleks tööturul oodatav töötasu. Inseneride juurde koolitamine on järjest keerukam.

Riik võiks kutseoskusteta töötajatele pakkuda toetusi ja sihitud õppeprogramme, et ka need inimesed jõuaksid kutseoskusteni, millest on tööjõuturul puudus. Eespool mainitud 1149eurose brutotöötasuga kuus (umbes 1000 eurot neto) on raske end koolitada. Pealegi on see mediaanpalk, mis tähendab, et pooled üldehitajad teenivad sellestki vähem.

Läbi koolituste jõuaksid nad ehk paremate oskuste ning ka parema töötasuni. Kindlasti on ka neid, kellel on head oskused, aga puudub kutsetunnistus või formaalne haridus.