Märt Ridala: analüütika juurde jõuavad ettevõtted alles siis, kui mure juba käes
Andmeanalüütika on juhtimistööriist, kuid kui juhtkond ei loo sellega seoses selgeid kokkuleppeid, protsesse ja vastutust, ei vii ükski tehnoloogia ettevõtet edasi, kirjutab andmeanalüütika firma DataSky tegevjuht Märt Ridala.
Üle 15 000 Baltikumi ettevõtte jõuab eBay kaudu juba rahvusvaheliste ostjateni. 30. septembril Vilniuses toimuv esimene eBay Baltic Export Summit 2026 toob kokku ettevõtjad, müüjad ja eksperdid, kes räägivad, kuidas piiriülest e-kaubandust päriselt käivitada ja kasvatada.