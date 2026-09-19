Toidutööstuse TOP: kogu sektori kasumi kasv tuli vaid kahest ettevõttest

Toidutööstuse TOPi ettevõtete müügitulu kasvas mullu 3,1%, kuid kasum enne makse suurenes ligi 23%. Üldpilt on aga ebaühtlane: peaaegu kogu kasumikasv tuli kahest ettevõttest ning iga neljas tabelisse jõudnud tootja lõpetas aasta kahjumiga. TOPi võitis kalatöötleja.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- millised kaks ettevõtet vedasid peaaegu kogu toidutööstuse kasumikasvu ja mida see ütleb sektori tegeliku seisu kohta;
- kuidas jõudis Kajax Fishexport TOPi võitjaks ning miks jäi suurim kasumiteenija Panamir üldarvestuses sellest hoolimata tahapoole.