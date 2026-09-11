Tewox naaseb võlakirjaturule: mida õpetas ligi kahekordne ülemärkimine?

1. Portfelli väärtus on investorile vaid esmane indikatsioon

Tewoxi portfelli väärtus ulatub 219,8 miljoni euroni. Võlakirjaomaniku jaoks on selle näitaja puhul kõige olulisem portfelli struktuur.

Tegutsevate objektide väärtus on 207,0 miljonit eurot ja kuue arenduskrundi väärtus on 12,8 miljonit eurot. Seega moodustavad umbes 94% portfelli koguväärtusest juba tegutsevad kaubandusobjektid.

See võimaldab Tewoxi hinnata eelkõige tegutseva varaga ettevõttena. Arenduspotentsiaal on säilinud, kuid väärtuse domineerival osal on juba olemas ka üüriajalugu, täituvusnäitajad ja tegelik tulu.

Ettevõte haldab 21 tegutsevat jaemüügiobjekti – kauplust või kaubandusparki: 11 Leedus ja 10 Poolas. Üüritav kogupindala on 108,7 tuhat ruutmeetrit, täituvus on 97,3%. Leedus on see 99,8% ja Poolas 96%.

Kuid kõrge täituvus veel ei ole lõplik järeldus krediidikvaliteedi kohta. Seda tuleb hinnata koos üürnike kontsentratsiooni, lepingutingimuste, üürihindade taskukohasuse ja kapitalistruktuuriga.

Esimese jaotusvooru käigus nägime, et investorid mõistavad seda erinevust. Küsimused olid seotud tuluallikate, varade struktuuri, rahastamise ja võlakirjade lunastamise loogikaga. See on professionaalne lähenemine kinnisvaraemitendi võlale.

2. Üürilepingu väärtus sõltub üürniku ärimudelist

Kaubanduskinnisvara hindamisel seome üürniku krediidivõime konkreetse objekti tulemustega. Sama jaemüüja võib ühes asukohas toimida hästi ja teises palju halvemini. Seega ei ole bränd või lepingu pikkus iseenesest piisav tulu kvaliteedi mõõdupuu.

Analüüsime objekti teeninduspiirkonda, kliendivooge, konkurentsikeskkonda, üürniku käivet ning ruumide kulude ja tulude üldist suhet. See suhtarv aitab meil hinnata, kui palju on veel ruumi üüri indekseerimiseks ja kas lepinguline tulu on pikas perspektiivis jätkusuutlik.