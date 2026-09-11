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Tewox naaseb võlakirjaturule: mida õpetas ligi kahekordne ülemärkimine?

Poola ja Leedu kaubanduskinnisvara haldava investeerimisfirma Tewoxi 8% tootlusega võlakirjade esimeses jaotusvoorus käesoleva aasta augustis seadis Tewox eesmärgiks kaasata 10 miljonit eurot, investorid aga esitasid taotlusi 17,4 miljoni euro väärtuses. Märkimisperioodil saadud kolmest peamisest õppetunnist annab ülevaate Lords LB Asset Managementi hallatava ja kaubanduskinnisvarasse investeeriva investeerimisettevõtte Tewox juht Paulius Nevinskas.
“Võlakirjaturule naasmiseks valmistudes peame esimese etapi tulemusi kohustuseks. Teises etapis hindavad investorid uuesti portfelli koosseisu, üüritulu kvaliteeti, kapitalistruktuuri ja vahendite kasutamise plaani,” kirjutab investeerimisettevõtte Tewox juht Paulius Nevinskas.
  • “Võlakirjaturule naasmiseks valmistudes peame esimese etapi tulemusi kohustuseks. Teises etapis hindavad investorid uuesti portfelli koosseisu, üüritulu kvaliteeti, kapitalistruktuuri ja vahendite kasutamise plaani,” kirjutab investeerimisettevõtte Tewox juht Paulius Nevinskas.
  • Foto: Lords LB
Tewoxi võlakirjade nõudlus ületas pakkumist 74% võrra. Selle tulemuse kõige väärtuslikum osa on nõudluse struktuur. Varasema Tewoxi võlakirjaemissiooni investorid esitasid taotlusi 8,883 miljoni euro väärtuses, samas kui investorid, kes varasemas emissioonis ei osalenud, esitasid taotlusi 8,519 miljoni euro väärtuses.
Tegemist on kahe erineva hinnanguga. Olemasolevad investorid tegid otsuseid, tuginedes oma koostööle emitendiga. Uued investorid tuginesid avalikult kättesaadavatele andmetele, portfelli struktuurile ja emissioonitingimustele. Peaaegu võrdsed nende taotluste summad näitasid, et Tewoxi investeerimismudel on arusaadav ka väljaspool olemasolevat investorite ringi.
Valmistudes peagi algavaks teiseks jaotusvooruks, võtame esimesest voorust kaasa kolm õppetundi selle kohta, kuidas investorid loevad kinnisvaraettevõtte bilanssi, hindavad üüritulu kvaliteeti ja eristavad portfelli kasvu lihtsast varade akumuleerimisest.

1. Portfelli väärtus on investorile vaid esmane indikatsioon

Tewoxi portfelli väärtus ulatub 219,8 miljoni euroni. Võlakirjaomaniku jaoks on selle näitaja puhul kõige olulisem portfelli struktuur.
Tegutsevate objektide väärtus on 207,0 miljonit eurot ja kuue arenduskrundi väärtus on 12,8 miljonit eurot. Seega moodustavad umbes 94% portfelli koguväärtusest juba tegutsevad kaubandusobjektid.
See võimaldab Tewoxi hinnata eelkõige tegutseva varaga ettevõttena. Arenduspotentsiaal on säilinud, kuid väärtuse domineerival osal on juba olemas ka üüriajalugu, täituvusnäitajad ja tegelik tulu.
Ettevõte haldab 21 tegutsevat jaemüügiobjekti – kauplust või kaubandusparki: 11 Leedus ja 10 Poolas. Üüritav kogupindala on 108,7 tuhat ruutmeetrit, täituvus on 97,3%. Leedus on see 99,8% ja Poolas 96%.
Kuid kõrge täituvus veel ei ole lõplik järeldus krediidikvaliteedi kohta. Seda tuleb hinnata koos üürnike kontsentratsiooni, lepingutingimuste, üürihindade taskukohasuse ja kapitalistruktuuriga.
Esimese jaotusvooru käigus nägime, et investorid mõistavad seda erinevust. Küsimused olid seotud tuluallikate, varade struktuuri, rahastamise ja võlakirjade lunastamise loogikaga. See on professionaalne lähenemine kinnisvaraemitendi võlale.

2. Üürilepingu väärtus sõltub üürniku ärimudelist

Kaubanduskinnisvara hindamisel seome üürniku krediidivõime konkreetse objekti tulemustega. Sama jaemüüja võib ühes asukohas toimida hästi ja teises palju halvemini. Seega ei ole bränd või lepingu pikkus iseenesest piisav tulu kvaliteedi mõõdupuu.
Analüüsime objekti teeninduspiirkonda, kliendivooge, konkurentsikeskkonda, üürniku käivet ning ruumide kulude ja tulude üldist suhet. See suhtarv aitab meil hinnata, kui palju on veel ruumi üüri indekseerimiseks ja kas lepinguline tulu on pikas perspektiivis jätkusuutlik.

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Kuidas aitab tehisaru ärikingitusi valida ja tellida?
Tewoxi portfelli tuuma moodustavad toidukaupluste operaatorid ja jaemüüjad, kes tegutsevad teistes igapäevase tarbimise kategooriates, kuna me teame, et nõudlus selle kategooria järele püsib kõigi majandustsüklite jooksul. Üürnike seas on Iki, Rimi, Lidl, dm, Action, TEDi, Sinsay ja teised operaatorid.
Selles segmendis on oluline ka kümne Poolas meie hallatava kaubanduspargi kulumudel. Väiksem ühiskasutatavate alade osakaal ja hoonete suhteliselt lihtne tehniline struktuur aitavad hoida üürniku ruumide kogukulusid konkurentsivõimelistena. See on oluline pikaajalise üürikasvu potentsiaali hindamisel: omanikku ei huvita mitte teoreetiliselt võimalik kõrgeim üür, vaid jätkusuutlik tulu kogu üüriperioodi jooksul.
Seetõttu hindame portfelli haldamisel lisaks täitumusele ka seda, kuidas muutub üksikute üürnike tegevus, kui palju aega on jäänud lepingute lõpuni, milline osa tulust läheb suurimatele operaatoritele ja kas objekti üürnike koosseis vastab kohalike ostjate vajadustele. Nende näitajate kogum aitab hinnata, kas praegune kõrge täituvus tagab pikaajalise rahavoo.

3. Kasvu kvaliteeti näitab kõige paremini kapitali kasutamine.

Portfelli väärtuse kasv iseenesest ei näita, kas kapitali jaotus on tõhus. Oluline on see, kuidas uus vara portfelli sisenes, millal see hakkas tulu teenima ja kes tehingut rahastas.
Kaks Tewoxi projekti 2026. aasta teises kvartalis peegeldavad erinevaid kapitali paigutamise strateegiaid.
Klaipeda rajoonis Dituvas valmis toidupood, mille väärtus on peaaegu 5 miljonit eurot. Ligikaudu 2000 ruutmeetri suurune objekt anti pikaajalise üürilepingu alusel üle kaubandusketile Iki. Arendusse paigutatud kapital muudeti toimivaks, üüritulu teenivaks varaks.
Poolas Nysa linnas omandasime 2025. aastal avatud ja ligi 12 000 ruutmeetri suuruse kaubanduspargi. Selles tegutsevad Lidl, Xtreme Fitness, dm, HalfPrice, Sinsay, Woolworth, Action, TEDi ja teised jaemüüjad. Ostu rahastas Saksa pank Deutsche Pfandbriefbank.
Nysa puhul lisandus portfelli kohe toimiv rahavoog. Dituvas lõime selle pärast arendus- ja üüriprotsessi lõpuleviimist. Neil strateegiatel on erinevad riskiprofiilid, seega on nende osakaal portfellis kapitali paigutamise otsus.
Ka meie kahe turu roll on erinev. Leedus haldasime juuni lõpu seisuga 35,8 tuhat ruutmeetrit ja Poolas 73 tuhat ruutmeetrit tegutsevat jaekaubanduskinnisvara. Poola osa moodustas juba umbes kaks kolmandikku kogu üüripinnast. Poola ei ole enam lihtsalt Leedu portfelli täiendav turg. Juba välja kujunenud kümnest tegutsevast jaekaubanduspargist koosnev platvorm, millel on oma ulatus, rahastamispartnerid ja tehinguvoog. Näeme, et see turg on atraktiivne ka investoritele ja julgustab neid Tewoxisse investeerima.
Võlakirjaturule naasmiseks valmistudes peame esimese etapi tulemusi kohustuseks. Teises etapis hindavad investorid uuesti portfelli koosseisu, üüritulu kvaliteeti, kapitalistruktuuri ja vahendite kasutamise plaani. Meie ülesanne on esitada selleks piisavalt konkreetseid andmeid.
  • Foto: Lords LB
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