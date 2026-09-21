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Seitse aastat hiljem vaatan Uberi aktsiat teise pilguga

Oktoobri alguses lõppevad minu Iute võlakirjad ning vaba raha kasvab piisavalt suureks, et uusi ostuideid tavalisest põhjalikumalt läbi sõeluda. Seekord jäi mulle ette Uber, mille äri on viimastel aastatel kõvasti paremaks läinud, aga mille tuleviku kohal on tekkinud üks päris suur küsimärk.

Tellijana saad artiklit lugedes teada:

  • miks peab autor Uberi 70 dollari taset juba huvitavaks, kuid ei kiirusta veel 35 000 eurost sellele raha paigutama;
  • kuidas võib robotakso levik Uberi ärimudeli pea peale pöörata ja millise võtmeküsimuse see investorile tekitab.
Minu kahe miljoni euro eesmärk ei anna palju ruumi keskpärastele investeeringutele. Praeguselt umbes 825 000 eurolt jõuaksin 12% aastatootlusega kuue aastaga umbes 1,63 miljoni euroni.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

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