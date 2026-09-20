Ehitusärimees hoiab tempot nii äris kui rattal. “Oleme alles esimese kolmandiku peal”

Ehitusfirma Rand & Tuulbergi asutajale Raivo Randile (69) meeldib, kui asjad on korras. Enne igat rattasõitu kontrollib ta rehvirõhku ja seda, et kett oleks õlitatud. Ka ettevõtluses tahab ta, et asjad toimiksid. Need kaks maailma on Randi elus käinud kõrvuti juba aastakümneid.

Tellijana saad artiklit lugedes teada: kuidas Raivo Rand kirjeldab Rand & Tuulbergi kasvu ilma ühe suure läbimurdeta ning miks peab ta ettevõtte teekonda alles esimese kolmandiku looks;

millised põhimõtted juhivad Randi otsuseid äris ja rattaspordis ning kuidas on need mõjutanud tema juhtimisstiili ja ettevõtte järgmisi plaane. (2 punkti)