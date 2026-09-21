Riidepoeketi asutaja müüs viimase portsu ärist Rademari uuele omanikule

Ballzy tänavastiilipoodide keti asutaja Karmo Ruusmaa müüs viimase tüki ettevõttest suurosanikule Kristjan Luhale. Brändile esiti kõrgemat lendu lootnud Ruusmaa nentis, et viimastel aastatel on veebipoe äri ajamine väga keeruliseks muutunud.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks otsustas Karmo Ruusmaa Ballzy viimase osaluse Kristjan Luhale müüa ja kuidas ta ettevõtte tulevikku hindab;
- mis on Ballzy veebimüügi järsu languse peamised põhjused ning kuidas mõjutavad äri Nike mured ja globaalne konkurents.
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