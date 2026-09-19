Advokaadibüroode TOPi tipu vallutasid uued nimed: 29. kohalt esimeseks, 56. kohalt kolmandaks

Värskes advokaadibüroode TOPis on võrreldes mulluse edetabeliga esikolmikus kõik nimed uued ning esikümnesse murdis seitse uut advokaadibürood. Tänavune võitja paiknes aasta varem alles 29. kohal, 3. positsiooni saavutanud büroo aga 56. kohal.
Nagu varasematelgi aastatel, ei piisanud TOPi võitmiseks suurest käibest ega kasumist. Nii käibe kui ka kasumi järgi oli advokaadibüroode esikolmik sama: 1. kohal Sorainen, 2. positsioonil Cobalt ja 3. real Ellex Raidla. Kõik kolm on käibelt ja ka kasumilt läinud ülejäänutest kaugele ette.
Edetabelis on 2025. aasta majandustulemuste põhjal kokku järjestatud 82 advokaadibürood.
TOPi tippu tõusmiseks tuleb aga näidata tugevust märksa rohkemates kategooriates. Lisaks käibele ja kasumile lähevad arvesse käibe ja kasumi kasv võrreldes eelmise aastaga, rentaablus ja lisandväärtus töötaja kohta.
1. ja 3. koha saanud advokaadibüroode edu võti peitus eelkõige silmapaistvates käibe- ja kasumikasvu näitajates, mida toetasid vähemalt TOP 20sse ulatunud kohad teiste näitajate arvestustes. 2. koha saanud advokaadibüroo edu alus oli ühtlaselt tugev tulemus kõigis hinnatud kategooriates.
1. koha pälvis Advokaadibüroo Lillo & Lõhmus
. Avalike andmete järgi on edetabeli võitnud advokaadibüroo üks omanik Andrus Lillo
väga kogenud kohtus vaidleja. Kohtupraktika analüüsi platvorm advo.ee seob ta 476 avaliku kohtulahendiga. Äripäeva fotograaf jäädvustas Lillo tänavu 25. mail, mil toimus kohtuistung Uvic
i pelmeenitööstuse vaidluses. Kuulus pelmeenitootja läks pankrotti täpselt aasta tagasi septembris.
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