Pangad: riigivõlakirjast vabanenud 200 miljonist osa otsib juba uut tootlust

Riigivõlakirja lunastus tõi investorite kontodele tagasi 200 miljonit eurot põhiosa. Jaeinvestorid olid sellest kaks aastat tagasi paigutanud võlakirja 29 miljonit ning pankade sõnul liigub osa uutesse investeeringutesse.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- kuhu on Swedbanki, LHV ja SEB klientide kätte laekunud miljonid eurod seni liikunud ning millised varaklassid on osutunud kõige populaarsemaks;
- kuidas kommenteerivad Toomas Arak, Marten Arumäe ja Elisabet Visnapuu, kas riigivõlakirjast vabanenud raha jääb kontole või otsib juba uut tootlust.
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