Purustustöö tagajärg: Saudid enam Euroopasse naftat ei tarni

Pakistan ja Türgi allkirjastasid reedel Saudi Araabiaga NATO-taolise vastastikuse kaitse pakti, muutes pikaajalise julgeolekukoostöö kollektiivseks kaitseliiduks. Pakt sätestab, et rünnak ühe riigi vastu loetakse rünnakuks kõigi vastu.
Ühes vanas Itaalia viinamarjaistanduse mõisatüüpi hoones hakkab peagi olema ruum, mida külaline tõenäoliselt kunagi ei märka. Need, kellel ühe jõuka perekonna väärtuslike perekonnareliikviate juurde asja pole, ei pruugi teadagi, et nad võivad istuda sõna otseses mõttes miljonite otsas.