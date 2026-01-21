Masinatööstur: Eestis on miljoneid ruutmeetreid surnud kapitali – paneme selle elama

Optimismi toob majandusse tagasi tööstuse läbimõeldud käimalükkamine. Selleks paluvad ettevõtjad rahvalt usalduskrediiti, kirjutab masinatööstusettevõtte Radius Machining asutaja ja suuromanik Veljo Konnimois vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Ametnikud ja rektorid on mugavustsoonist välja tulnud, peame sama tegema
Järgneva paari aasta jooksul sõltub Eesti innovatsioon idufirmategijate asemel valdavalt keskealistest meestest, kirjutab Eesti Masinatööstuse Liidu nõukogu esimees ja Radius Machiningu asutaja Veljo Konnimois.
Omavalitsustest endist sõltub, kas ja kui palju nende linna või valda investeeringuid tehakse ning investeeringute ligi meelitamiseks läheb lisaks õigele suhtumisele tarvis ka selget tegevusplaani – teisisõnu juhtimiskvaliteeti, leiavad Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele vastanud inimesed.