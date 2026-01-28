Julia Linde: Harjumaa korteriturul on näha varjatud korrektsiooni

Üldises plaanis on 2026. aastal oodata Harjumaa kinnisvaraturu mõõdukat kasvu, ütleb Julia Linde.
Kinnisvaraturg peegeldab selgelt ettevõtjate ja tarbijate meeleolusid ning valmidust otsuseid langetada. 2025. aastal tehti Harjumaal 17 911 kinnisvara ostu-müügi tehingut koguväärtuses 3,409 miljardit eurot. See tähendab, et võrreldes 2024. aastaga kasvas tehingute arv 2,7% ja koguväärtus 0,6%.
