Aet Laigu: Eesti – ainus aus riik AI ajastul

Loome riigi, kus iga kord, kui tehisaru teeb otsuse, on võimalik näha, miks ja kuidas see sündis. Kus algoritmid ei ole must kast, vaid klaaskarp, kirjutab filmiprodutsent ja -režissöör Aet Laigu konkursile “Edukas Eesti” saadetud arvamusloos.
Riik ei pea sõltuma odavast tööjõust ja toorainest, kui tema peamine kapital on tark rahvas. 10 aastat on piisav aeg, et minna üle personaalsele haridussüsteemile, kirjutab Swedbanki privaatpanganduse strateeg Tarmo Tanilas arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud loos.
Tootmisettevõtted investeerivad automatiseerimisse, seadmete ühendamisse ja andmete kogumisse. Ometi kulub endiselt aega komponentide otsimisele, inventeerimisele ja nende liikumise käsitsi registreerimisele. RFID-tehnoloogia pakub võimalust muuta mitte ainult üksikuid töövõtteid, vaid terveid protsesse.