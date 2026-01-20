Aet Laigu: Eesti – ainus aus riik AI ajastul

Loome riigi, kus iga kord, kui tehisaru teeb otsuse, on võimalik näha, miks ja kuidas see sündis. Kus algoritmid ei ole must kast, vaid klaaskarp, kirjutab filmiprodutsent ja -režissöör Aet Laigu konkursile “Edukas Eesti” saadetud arvamusloos.