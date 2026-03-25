Kristjan Kaskman: miks kool ei muutu, kuigi reforme tuleb aina juurde?
Kooli juhtimisel pole põhiküsimus see, kas direktor on valmis kirjutama eneseanalüüsi, vaid kas kool toimib kaasaegse organisatsioonina, kirjutab juhtimise ja küberturvalisuse koolitaja-konsultant Kristjan Kaskman.
Eesti juhtimiskultuuri iseloomustab tugev suunatus protsesside juhtimisele, mitte inimeste ja eriti juhtide arendamisele. See on süsteemne viga, mis läheb meile kalliks maksma, kirjutab coach ja konsultatsioonifirma TUUM Consulting juhtivekspert Kerly Randlane Äripäeva essees.
Üle 15 000 Baltikumi ettevõtte jõuab eBay kaudu juba rahvusvaheliste ostjateni. 30. septembril Vilniuses toimuv esimene eBay Baltic Export Summit 2026 toob kokku ettevõtjad, müüjad ja eksperdid, kes räägivad, kuidas piiriülest e-kaubandust päriselt käivitada ja kasvatada.