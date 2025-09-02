Õpetajad, jah, aga pöörame tähelepanu ka nende kaptenitele

Kooliaasta algas ning taas räägime me õpetajatest – nende palkadest, töökoormusest, motivatsioonist ja järelkasvust. Täiesti põhjendatult muidugi. Iga hetke, mil haridussüsteem on rohkem pildis, tulebki kasutada muu hulgas selleks, et juhtida tähelepanu õpetajate olukorrale.
„Meie parim konkurentsieelis ja võiks öelda ka meie parim julgeoleku garantii on targad inimesed,“ rääkis teadmiste päevale pühendatud „Kuuma tooli“ saates tehnikateaduste doktor ja Metroserti juht Aigar Vaigu.
Ülikool ei pea andma valmis spetsialisti, vaid laiapõhjalise hariduse ja oskuse õppida ning kohaneda, arutlesid Eesti Kunstiakadeemia rektor Hilkka Hiiop ja Tallinna Ülikooli rektor Tõnu Viik Äripäeva raadio hommikuprogrammis.
Õpetajate streigi puhul tuleks senisest rohkem rääkida palgajutu kõrvale sellest, et kui me hariduses süsteemseid probleeme ära ei lahenda, siis tuleb plakatid mõne aasta pärast keldrist või voodi alt jälle välja võtta, kirjutab Äripäev juhtkirjas.
Eesti energiasüsteem seisab teelahkmel, kus ühelt poolt on surve vähendada kasvuhoonegaaside emissioone ning teisalt tagada varustuskindlus ja konkurentsivõime rahvusvahelisel turul. Taastuvenergia areng on vältimatu samm, kuid seda saadab küsimus: kas meie sõltuvus välismaistest tehnoloogiatest ei suurene veelgi? Paneelid, inverterid ja akud vajavad materjale ning tootmisvõimsusi, mida Euroopas napib. Samas pakub taastuvenergia mitmeid strateegilisi eeliseid.