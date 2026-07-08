Indrek Rahumaa: riik, kes andis oma börsi käest

30 aastat tagasi ehitasime me Tallinna börsi nullist üles, sest saime aru, et ilma selleta jääme Eestis igavesti teiste rahakraanide taha järjekorda. Ehitasime… ja siis lasime tal tükkhaaval kaduda, kirjutab Tallinna börsi loomise juures olnud ettevõtja Indrek Rahumaa.

Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada: miks peab Indrek Rahumaa Eesti majanduse suurimaks kitsaskohaks just kohalikku kapitaliturgu, mitte makse või bürokraatiat;

kuidas viisid Hansapanga, Eesti Telekomi ja Enefit Greeni börsilt lahkumised Tallinna turult ära investorite huvi ja usalduse;