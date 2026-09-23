Viivika Rõuk: 99,9 protsenti täpsust, 99,9 protsenti hirmu. Meditsiiniäri võiks reklaamis olla sama täpne kui laboris

Niptify veretest pidi andma mulle viimase meelerahu, et minu tulevase lapsega on kõik hästi. Aga nüüd on reede hommik umbes kell 7.00 ja mina guugeldan, mida see tähendab, kui minu lapse kromosoomist on üks imeväike tükk puudu.

Niptify testide täpsus on ju 90 protsendi ringis, olen näinud lõputu arv kordi firma kodulehelt ja reklaamidest ning kontrollin nüüd üle. Suurelt ja punaselt vaatavad igal pool vastu erinevad väga head täpsusnäitajad, 99,9 protsendini välja. Sellise haruldase juhuleiu kohta, mis hommikul minu digilukku jõudis, ei jää midagi lohutavamat silma. Minu maailm muutub mustaks.

Saadan ämmaemandale SMSi, et vajan abi. Mida see kõik tähendab? Mis nüüd saab? Pühin pisarad ja lähen tööle.

Keset hommikust koosolekut saabub ämmaemandalt sõnum, mis palub olla tunni aja pärast linna teises otsas arsti juures. Mõtlen, et kui nii kiiresti leitakse arsti juurde aeg, peab asi tõsine olema.

Ähmi täis arst

Arst on nähtavalt segaduses ja kommenteerib, et mida tema peaks oskama kosta, aga vaatab last veel kord ultraheliuuringuga ja ütleb, et kõik tundub ju normaalne. Ta helistab järgmisse meditsiiniasutusse ja nõuab mulle esimesel võimalusel välja konsultatsiooni geneetiku juurde. Kõik tundub taas nii pakiline ja kurjakuulutav.