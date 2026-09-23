Rasedate seas ülipopulaarse geenitesti reklaam jätab olulise statistika rääkimata

„Et vältida tarbetut ärevust!“ – sellise hüüdlausega kutsub kõiki rasedaid vereproovi andma ettevõte, mis lubab viis korda täpsemalt üles leida loote eriti haruldased geenirikked. Mis see viis korda täpsemalt päriselt tähendab, Niptify reklaamidest ja kodulehelt ei selgu.

Tellijana saad artiklit lugedes teada: mida tähendab Niptify reklaamides lubatud viis korda täpsem tulemus haruldaste leidude puhul tegelikult;

kuidas põhjendas Kaarel Krjutškov seda, et juhuleidude statistika on reklaamides varju jäänud. (2 punkti)