Küsi ÄPltEsimene kuu 2.99 €
Esimene kuu 2.99 €
Minu ÄP
  • OMX Baltic−0,25%317,18
  • OMX Riga0,87%964,43
  • OMX Tallinn−0,04%2 198,87
  • OMX Vilnius0,38%1 504,1
  • S&P 5000,08%7 770,88
  • DOW 30−0,15%51 971,38
  • Nasdaq 0,43%27 238,92
  • FTSE 1000,03%10 742,32
  • Nikkei 2251,38%65 018,95
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%96,58
  • OMX Baltic−0,25%317,18
  • OMX Riga0,87%964,43
  • OMX Tallinn−0,04%2 198,87
  • OMX Vilnius0,38%1 504,1
  • S&P 5000,08%7 770,88
  • DOW 30−0,15%51 971,38
  • Nasdaq 0,43%27 238,92
  • FTSE 1000,03%10 742,32
  • Nikkei 2251,38%65 018,95
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%96,58

Avastasin elu parima aktsiaostukoha: 105 000 eurot nagu maast leitud

Värsket konto väljavõtet sirvides avastasin endalegi üllatuseks, et elu ühed parimad investeeringud olen teinud jaanuaris iga-aastase endanimelise konverentsi lavalt.

Artikkel on sisuturunduslik kutse Investor Toomase konverentsile, mida autor seob oma edukate tehingutega Micron Technology ja Nvidia aktsiates; nende pealt on tal tekkinud umbes 105 000 eurot realiseerimata kasumit. Autor rõhutab, et edu võti pole turu ajastamine, vaid päris tehingute tegemine ja kogemustest õppimine. Tänavusel konverentsil astuvad muu hulgas üles Britta Hion, Alejandro Jimenez ja Sten Saar.

Just neilt samadelt lavalaudadelt on teele läinud minu viimaste aastate edukaimate tehingute orderid.
  • Just neilt samadelt lavalaudadelt on teele läinud minu viimaste aastate edukaimate tehingute orderid.
  • Foto: Raul Mee
Nii ostsin napid seitse kuud tagasi jaanuaris maailma ühe suurema mäluseadmete tootja Micron Technology aktsiaid, mis on ostuhetkest kallinenud üle 160%, ning paar aastat enne seda järjest kahel korral maailma suurima andmekeskuste ja tehisintellekti infrastruktuuri ettevõtte Nvidia aktsiaid, mis on esimesest laval tehtud ostust kallinenud 260%. Kahe peale kokku on need ostud andnud mulle 105 000 eurot realiseerimata kasumit. Tõsi, olen Nvidia aktsiaid ka hiljem juurde ostnud ja Microni esimese ostu tegin juba konverentsi eel.
Loe lisaks
Äripäeva investeerimisvaldkonna juht ja investor Toomase meeskonna liige Juhan Lang sisestas tänavusel investor Toomase konverentsil laval olles Microni aktsiate ostuorderi.
  • 26.01.26, 14:03
Hüppasin lavalt järgmise kasvuraketi pardale
Huvitaval kombel on ka teiste esinejate minunimelise konverentsi laval tehtud tehingud reeglina head lendu näidanud. Eelmisel konverentsil saatis Kristjan Liivamägi lavalt teele ostuorderi Nasdaq 100 tehnoloogiaindeksi ostuks, mille tootlus läheneb paarikümnele protsendile. Lisaks tegi ta veel ühe erakordselt tulusa investeeringu, mille kohta saab pikemalt lugeda siin.
  • Värske investor Toomase konverents on leitav SIIT.
Astu aga Toomase konverentsi laval punasele vaibale, saada orderid teele ja jää ainult rahasadu ootama? Kahjuks nii lihtne see siiski pole. Minu tehtud investeeringud on käinud vahepealsel ajal üles-alla ning nõudnud korralikku investorinärvi. Ka turu ajastajana olen paremal juhul keskpärane.
Milles seisneb saladus?
Saladus seisneb milleski muus. Olulisem sellest, kas investeering õnnestub või mitte, on minna välja mugavustsoonist ja teha päris tehinguid, päris rahaga. Ainult reaalselt oma nahka turule viies tekivad õppetunnid, mis on väärtuslikumad kui mistahes õpikutarkus.
Just selle mõttega panin kokku juba 11. investor Toomase konverentsi programmi. Eesmärk on ikka üks: et me kõik saaks enda jaoks paika selge plaani, kuidas oma raha võimalikult edukalt paigutada. Ole alles alustav investeerimishuviline, suurinvestor või ettevõtja.
Wall Streeti kogemusest investeerimisvigadeni
Nagu ikka, teeme lavalt tehinguid, avame piinliku täpsusega oma kontoseisud ning õpetame, kuidas teha väiksest rahast suurt raha ja suurest rahast veelgi suuremat. Seda ilma portfelli õhku laskmata. Igav ei hakka ei elupõlisel investeerimisprofil ega investeerimishuvilisel, kes kaalub alles elu esimest tehingut.
Loe lisaks
Investor Toomase konverents toimus 24. jaanuaril Kultuurikatlas.
  • 26.01.26, 13:13
Galerii: investor Toomase juubelikonverents tõi kokku rekordarvu osalisi
Sel aastal oleme pannud erilist rõhku Wall Streeti ja kohalike varahaldurite investeerimisstrateegiatele ja tööriistadele. Mitte kunagi varem pole minu konverentsi laval olnud esinejate hallatav vara nii suur. Ainuüksi Eesti kohalike varahaldurite hallatava vara maht ületab julge varuga 3 miljardit eurot, Wall Streetil ja Londonis ilma teinud esinejatest rääkimata.
Esmakordselt astub Eestis lavale Britta Hion, kes on ehitanud oma rahvusvahelise karjääri üles Wall Streetil ning töötanud ligi 16 aastat maailma suurimas varahaldusettevõttes BlackRock.
Lavale astub ka Alejandro Jimenez, Wall Streeti veteran, kes töötas ligi kaks aastakümmet J.P. Morganis ning juhtis New Yorgis ja Šveitsis meeskondi, kelle hallata oli enam kui 30 miljardi dollari väärtuses globaalseid investeerimisportfelle.

Hetkel kuum

  • 18.09.26, 15:33
Purustustöö tagajärg: Saudid enam Euroopasse naftat ei tarni
  • 19.09.26, 18:00
Pool kümnendit Alaskal õppinud eestlane räägib sealsest elust. “See on ikka maailma lõpp”
  • 19.09.26, 06:00
Paide tehas sai saatuslikuks: E-Piima ühistu varises pankrotti
Piimatootjate ees kohustusi 26 miljonit
  • ST
  • 09.09.26, 09:20
Tagasi kontorisse: kas sinu töökoht on piisavalt ergonoomiline?
Londonist tuleb kohale ka Sten Saar, värske Eesti Rikaste TOPi esiviiekümnesse kuuluv ettevõtja ja Eesti kuuenda ükssarviku Zego kaasasutaja. Ta on ehitanud neli ettevõtet, kaasanud sadu miljoneid eurosid kapitali ning viinud Zego väärtuse üle miljardi dollari. Näiteid esinejatest võiks tooma jäädagi.
Kogukonnalt kogukonnale
Olen ennegi öelnud, et ammu ei korralda konverentsi mina, vaid sellest on saanud meie investeerimiskogukonna aasta tähtsündmus. Ja kuidas ma saaksin kord aastas mitte korraldada Baltikumi suurimat investeerimiskonverentsi, kui soovitusindeks püsib tänu teile endile 100% lähistel?
Just nii kirjutasite eelmise konverentsi tagasisidelehtedel:
„Alguses kahtlesin, kas ikka oli vaja. Kohapeal sain aru – vägagi vaja oli!“
„Räägiti ausalt ka möödalaskmistest, mitte ainult „vaata, kui hästi mul läheb“. See teeb kogu sisu palju usaldusväärsemaks – eriti investorile, kes ei taha muinasjutte.“
„Uued teadmised, melu jne. Lisaks "be where the winners are" 😉“
„Sai väga hea ülevaate, mis investeerimismaailmas toimub. Iga esineja oli pärl selles kees.“
„Ostsin järgmise aasta pileti ära :)“
Tulevasel konverentsil trumpame üle kõik eelnevad ja sihime seda, et pääsme hind tasuks end kontaktide, ideede või praktiliste tööriistade näol ära juba esimesest hetkest.
NB! Mitmed üllatused programmis on alles ees! Nii nagu igal aastal, tasub nüüdki endale pääse kindlustada võimalikult varakult, sest nii on see oluliselt soodsam ja puudub oht ukse taha jääda!
Investor Toomase konverents 2027
  • Investor Toomase konverentsi korraldab Äripäeva loodud investor Toomas.
  • Üheteistkümnes Toomase konverents toimub 23. jaanuaril Kultuurikatlas.
  • Toob kokku ligi 1000 investeerimishuvilist ja on sellega Baltikumi suurim investeerimiskonverents.
  • Juttu tuleb aktsiatesse investeerimisest, investeerimisvigadest, ettevõtlusest, kinnisvarast, maailma majanduse hetkeseisust ja paljust muust.
  • Esineb ligi 30 oma ala tippu: Britta Hion, Andres Viisemann, Triin Hertmann, Sten Saar, Kristi Saare, Viljar Arakas, Katre Kõvask, Madis Toomsalu jt.
  • Konverentsil kuulutatakse traditsiooniliselt välja aasta investor ja investeerimistegu.
  • Eelmise konverentsi osalejad ja esinejad on ainuüksi Tallinna börsil eraisikuna investeerinud üle 200 miljoni euro.
  • Konverentsi korraldavad LHV, SEB, Nasdaq Tallinn, TextMagic, EfTEN Capital, Wandoo Finance, Coolbet, A. Le Coq, Everaus Kinnisvara, AUROOM, Hüpoteeklaen, Inchcape, Õhtuleht, Novira Capital, Signet Bank jt.
  • Täpsem info ja päevakava on leitav SIIT.
Allikas: investor Toomas
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Investor Toomase konverents toimus 24. jaanuaril Kultuurikatlas.
  • 26.01.26, 13:13
Galerii: investor Toomase juubelikonverents tõi kokku rekordarvu osalisi
Investor Toomase konverentsi lavalt kõlasid nii emotsioonid, vead kui ka targad investeerimisnipid – iga loo taga konkreetne portfell ja isiklik kogemus.
  • 31.01.26, 10:00
Parimad hetked Investor Toomase konverentsilt: vead, võidud ja tarkused, mis jäävad meelde
Paavo Siiman on tänulik, et on saanud inimeste elu positiivselt mõjutada.
  • 24.01.26, 13:12
Aasta investori võidukarika viis koju Paavo Siimann
Rain Lõhmuse hinnangul ei tasu tehisaru karta.
  • 26.01.26, 11:56
Rain Lõhmus hakkas ise koodi kirjutama. "Finantsmaailm on talumatult aeglane"
Pro Kapitali ja LHV koostöös valminud arvamusartikkel, milles Pro Kapitali peadirektor Andrus Laurits ja LHV võlakirjade valdkonna juht Silver Kalmus võrdlevad üürikorterisse ja võlakirjadesse investeerimist. Oma kogemusi ja arvamust jagab ka Rahakratt.
  • ST
  • 14.09.26, 17:15
Üürikorter või kohalik võlakiri: kumb paneb investori raha paremini tööle?
Tänaseks on Nvidia 500 aktsiat investor Toomase portfellis toonud tootlust 114% ning aktsiate keskmine soetusmaksumus jääb 85,5 dollari juurde.
  • 19.01.26, 14:10
Investor Toomase konverentsi aktsiaideed aasta hiljem: millised soovitused töötasid, millised põrusid
Lisaks aktsiaideedele leiab Vaido Veegi nimekirjast sel aastal ka krüptovarasid.
  • 28.01.26, 13:30
Vaido Veek: tehnilise analüüsi ostunimekiri aastaks 2026
Investor Toomase konverentsil aset leidnud arutelu Sämi ja Ele-Riin Kullamä Goloviniga tõestas, et isegi kui portfellinumbrid on kadedusttekitavad, ei ole ka edukad tegijad immuunsed suure lolli teooria ega emotsionaalsete otsuste suhtes
  • 25.01.26, 15:18
Ööklubi, rohelised joogid ja ootamatu korteriost: kuidas investorid tegelikult vigu teevad

Hetkel kuum

Everausi investorid said kinnisvaraarendajalt kirja, mis tekitas rohkem muret kui rõõmu. Pildil on vasakul Everausi juht Janar Muttik ja tema kõrval võlakirjaekspert Valeria Kiisk.
Börsiuudised
  • 21.09.26, 12:19
Everausi rahaliigutused tekitavad küsimusi. Investor: „Sisetunne ütleb, et siin võib suitsema hakata“
Arendajad panevad aina rohkem arendusi ehitusse, kuigi laojääk on liiga suur ja euribori tõus peletab taas ostjaid, rääkis Kinnisvaraanalüütik Tõnu Toompark.
  • PRO
Uudised
  • 21.09.26, 06:00
“Pakkumist on liiga palju.” Arendajad lämmatavad Tallinna turu uute korteritega
Suur uusarenduste ülevaade
Kristjan Luha ostis Ballzyst mullu Sportlandi omanikud välja. Nüüd lahkus ka viimane väikeosanik ning kogu ettevõtte kuulub talle.
Uudised
  • 21.09.26, 16:51
Riidepoeketi asutaja müüs viimase portsu ärist Rademari uuele omanikule
“See äri tegeleb praegu ellujäämisega”
Ettevõtjatest vennad Arti Arakas (vasakul) ja Viljar Arakas.
Uudised
  • 21.09.26, 13:42
Arti Arakas võttis üle 2 miljoni dividendi
“Juust & Jubn omanikud leidsid, et nüüd on õige aeg teha kapteni vahetus,” ütles E-Piima tegevjuhi ametist lahkuv Anti Orav.
Uudised
  • 21.09.26, 19:32
Uus omanik vahetab E-Piima juhi välja. “Minu töö sai tehtud”
Pikalt LHVd juhtinud Madis Toomsalu on tänavu suvest sidunud end Läti finantskontserniga Indexo. Nüüd pani ta ka oma naha mängu, ostes Läti börsifirma aktsiaid.
Börsiuudised
  • 21.09.26, 09:53
Madis Toomsalu ostis 400 000 euro eest Läti börsifirma aktsiaid
Urmas Sõõrumaa pani sel nädalal nurgakivi Talsinki kvartalisse kerkivale Sokose hotellile. Hotelliplaane on tal aga veel neljas Tallinna arenduses.
Uudised
  • 21.09.26, 06:30
Sõõrumaa kavandab hotelle veel nelja Tallinna arendusse
Ergonoomiline töökoht ei pea olema keeruline. Õigesti valitud ja seadistatud kontoritool, sobiv laud ja ekraan ning võimalus päeva jooksul liikuda loovad juba tugeva aluse mugavamaks tööpäevaks.
  • ST
Sisuturundus
  • 09.09.26, 09:20
Tagasi kontorisse: kas sinu töökoht on piisavalt ergonoomiline?
Tallinna südalinnas asuv Studioworks olevat võlgu ka Rävala 4 rendipindade eest.
Trumpi poega võõrustanud miljonivõlaga firma jättis töötajatele palga maksmata
“100 inimest pole palka saanud”
Üks töötaja ütles Äripäevale, et pärast artikli avaldamist on mõned töötajad hakanud palka saama.
Studioworksi omanik lubab palgad ära maksta. Tööinspektsioon: meil on täielik laviin
Eesti Arengu HLÜ eksjuht Maksim Sorokin (paremal) on hoidnud pikalt madalat profiili, kuni ta selle aasta suvel pildile jäi. Seni pärinesid viimased jäädvustused 2012. aastast.
Pankrotistunud HLÜ endine juht avas pärast nelja aastat suu. “Minul seda raha ei ole"
Kohtumaja fuajees lahvatas pikk sõnasõda
Tallinna südalinnas asuv Studioworks olevat võlgu ka Rävala 4 rendipindade eest.
Trumpi poega võõrustanud miljonivõlaga firma jättis töötajatele palga maksmata
“100 inimest pole palka saanud”
Keskpanga presidendile Ülo Kaasikule teeb muret inflatsioon ja sügav eelarvemiinus.
Eesti Pank tõstis pisut majandusprognoosi
Eesti Panga president Ülo Kaasik ütleb, et keskpank vajadusel reageerib, on reageerinud ja ka näitab, et suudab käituda vastavalt inflatsiooni survele
Euribor läheneb psühholoogilisele piirile
Triple Net Capitali osanik ja Vektori arendusfirma juhatuse liige Andres Urb kinnitab, et pankrotiolukorda ettevõttel pole ja projekti lõpetamine läheb maksuvõla kasvule vaatamata plaanipäraselt.
Soomlased võtsid suure arenduse vastu esitatud pankrotiavalduse tagasi
Ettevõtja Jaanus Rahumägi kirjutab, et peab vastuvõetamatuks katseid kujutada õiguspärast nõustamistegevust osalemisena hangetes.
Jaanus Rahumägi vaidleb opositsiooni väidetele vastu
NestAI kaasasutaja Peter Sarlin usub, et NATO idarinde riikidel sarnased vajadused.
Soome kaitseidu laieneb Eestisse: oleme Euroopa alternatiiv Palantirile ja Andurilile
Baltic Core Property Fundi esimene kavandatav ostutehing on 98-protsendilise täituvusega A-kategooria ärikeskus Artery, mis tegutseb Vilniuses Konstitucijos prospektil. Tehingu eeldatav sisenemistootlus on 6%. Teine kaalumisel olev objekt on täielikult välja üüritud ärikeskus K29, mille eeldatav sisenemistootlus on 7%.
  • ST
Lords LB fond kavandab ärihoonete Artery ja K29 omandamist: mida see tähendab investorile?
AMD on kiirendanud tehisarutoodete turuletoomist ja liikunud üksikute kiipide müümisest terviklike süsteemide pakkumiseni. Fotol on näha septembris Kanadas toimunud tehisarukonverentsil AMD Ryzen AI Halot, mis on isiklik tehisintellektiga lauaarvuti.
Kiibitootja AMD astus triljonifirmade klubisse
Pro Kapital on arendanud elamukinnisvara muu hulgas näiteks Tallinnas Kristiines.
Pro Kapitali võlakirjad märgiti kahekordselt üle
Everausi investorid said kinnisvaraarendajalt kirja, mis tekitas rohkem muret kui rõõmu. Pildil on vasakul Everausi juht Janar Muttik ja tema kõrval võlakirjaekspert Valeria Kiisk.
Everausi rahaliigutused tekitavad küsimusi. Investor: „Sisetunne ütleb, et siin võib suitsema hakata“
Kokkuleppe kohaselt ähvardaks ühinenud ettevõtet rahaline karistus, kui see ei too aastas kinolevisse vähemalt 30 filmi.
Ühinemiskokkuleppe lootus pani Paramounti ja Warneri aktsiad rallima
Mullu hinnati Oura väärtuseks 11 miljardit dollarit.
Rikaste TOPi võitja osalusega Soome firma läheb börsilt korjama üle 2 miljardi dollari
Mulluse ja tänavuse Rikaste TOPi esiviisikus on taas samad tegijad: Taavet Hinrikus (vasakult), Markus Villig, Jaan Tallinn, Kristo Käärmann ja Margus Linnamäe. Küll aga on tänavune järjestus muutunud.
Rikaste TOP: uus võitja purustas senise rekordi ja tõusis omaette liigasse
Ühtegi nime ma ei ütle, jäi kaitseminister Martin Herem kohe telefonikõne algul kidakeelseks.
Kaitseministeeriumi kantsleriks võib kerkida hinnatud strateeg
Kontorisse tagasi kutsumine on trend. Tööandjad otsivad nüüd piiri, kui palju kodukontorit lubada.
Tööandjad ohjeldavad kodukontorit. “Ega see päris töökoht ole, pigem lisa poolvaba päev”
Kaugtöö võimalus jääb LHV-s alles, kuid pank ei näe seda püsiva alternatiivina kontoris töötamisele.
LHV kupatab töötajad tagasi kontorisse
Täiendatud
Reisimüüjate äri on internetiäri, kus käib võistlus, kes kliendi enda juurde saab.
Megasoodsate reiside pakkuja kriitikatule all: “See on muster ettevõtetel, mis tulevad Leedust”
TTJA menetlus tuvastas rikkumised
Äripäev reastab Eesti rikkaimad inimesed, alates 2005. aastast leiab edetabelist 500 nime.
Rikaste TOP: traagiline õnnetus tõukas edetabelisse uued noored
Eesti autokoolide liidu presidendi, Tapa Autokool OÜ juhatuse liikme ja omaniku Neeme Külmalliku sõnul pole enamikul Eesti autokoolidel töölepinguga sõiduõpetajaid ning sektoris lokkab ebaaus konkurents.
Autokoolide maksuskeemid võtavad ausatelt tegijatelt töö
Pärast Hanno Pevkuri kahimist tuli peaminister Kristen Michalil Martin Heremi (pildil) avangus ohverdada ka kaitseministeeriumi kantsler Kaimo Kuusk.
Kindral Heremi naasmine võimukoridori tõi esimese ohvri. “Kas ta demokraatia jaoks hea on? Kahtlen”

Podcastid

Tehisintellekti ekspert: võidujooksus on endiselt takistuseks kogu füüsiline taristu
Investor Toomase tund
Tehisintellekti ekspert: võidujooksus on endiselt takistuseks kogu füüsiline taristu
00:00
Euroopa tahab elektri osakaalu tarbimises 2040. aastaks kahekordistada
Cleantech
Euroopa tahab elektri osakaalu tarbimises 2040. aastaks kahekordistada
00:00
Kelomees: ärev meediapilt maalib Putini võimekusest ülepaisutatud pildi
Hommikuprogramm
Kelomees: ärev meediapilt maalib Putini võimekusest ülepaisutatud pildi
Juhan Lang: vanainimeste aktsia süstis investoritesse lootust
Hommikuprogramm
Juhan Lang: vanainimeste aktsia süstis investoritesse lootust
Guido Pärnits uuele ministrile: julgeoleku kõrval ei saa kogu muu elu kahvatuda
Kuum tool
Guido Pärnits uuele ministrile: julgeoleku kõrval ei saa kogu muu elu kahvatuda
Eksperdid: Eestist peab saama Euroopa Liidu roheline saar, kus ettevõtlus vohab
  • PRO
Lavajutud
Eksperdid: Eestist peab saama Euroopa Liidu roheline saar, kus ettevõtlus vohab
22.09.2026 Muutuste juhtimise koolitus - praktilised tööriistad
Äripäeva Akadeemia
Muutuste juhtimise koolitus - praktilised tööriistad
8 akadeemilist tundi
29.09.2026 Exceli meistriklass finantsjuhtidele ja juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Exceli meistriklass finantsjuhtidele ja juhtidele
6 akadeemilist tundi
29.09.2026 AI võimalused projektijuhtidele
Äripäeva Akadeemia
AI võimalused projektijuhtidele
6 akadeemilist tundi
30.09.2026 Tehnilise analüüsi kiirkursus
Äripäeva Akadeemia
Tehnilise analüüsi kiirkursus
6 akadeemilist tundi
Äripäeva Liidrite kollokvium IV lend (30.09.2026-17.03.2027)
Äripäeva Liidrite kollokvium IV lend (30.09.2026-17.03.2027)
01.10, 05.10, 14.10, 20.10, ja 21.10.2026 Agiilne tarkvaraline äriprotsesside automatiseerimine
Äripäeva Akadeemia
Agiilne tarkvaraline äriprotsesside automatiseerimine
40 akadeemilist tundi
06.10.2026 Eduka enesejuhi oskused
Äripäeva Akadeemia
Eduka enesejuhi oskused
8 akadeemilist tundi
07.10.2026 ja 14.10.2026 Argumenteeritud müük
Äripäeva Akadeemia
Argumenteeritud müük
8 akadeemilist tundi
Äripäeva Liidrite kollokvium finantsjuhtidele 07.10.2026-04.05.2027
Äripäeva Liidrite kollokvium finantsjuhtidele 07.10.2026-04.05.2027
Äripäeva Liidrite kollokvium V lend
Äripäeva Liidrite kollokvium V lend
08.10.2026 Tulemuslike meeskondade arendamine - mida teevad parimad juhid teisiti?
Äripäeva Akadeemia
Tulemuslike meeskondade arendamine
8 akadeemilist tundi
09.10.2026 Power BI baaskoolitus
Äripäeva Akadeemia
Power BI baaskoolitus
8 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
Börsiuudised
  • 21.09.26, 12:19
Everausi rahaliigutused tekitavad küsimusi. Investor: „Sisetunne ütleb, et siin võib suitsema hakata“
2
Uudised
  • 21.09.26, 16:51
Riidepoeketi asutaja müüs viimase portsu ärist Rademari uuele omanikule
“See äri tegeleb praegu ellujäämisega”
3
  • PRO
Uudised
  • 21.09.26, 06:00
“Pakkumist on liiga palju.” Arendajad lämmatavad Tallinna turu uute korteritega
Suur uusarenduste ülevaade
4
Uudised
  • 21.09.26, 11:17
Putin kinnitas, et mobilisatsiooni pole vaja. Rahvas valmistub mobilisatsiooniks
Ühtne Venemaa saab riigiduumas absoluutse enamuse
5
Uudised
  • 21.09.26, 19:32
Uus omanik vahetab E-Piima juhi välja. “Minu töö sai tehtud”
6
Uudised
  • 21.09.26, 13:42
Arti Arakas võttis üle 2 miljoni dividendi

Viimased uudised

Uudised
  • 22.09.26, 16:59
Studioworksi omanik lubab palgad ära maksta. Tööinspektsioon: meil on täielik laviin
Uudised
  • 22.09.26, 16:35
Euribor läheneb psühholoogilisele piirile
Börsiuudised
  • 22.09.26, 16:34
Wall Street püsib tõusulainel, hoogu annavad AI ja naftahinna langus
Uudised
  • 22.09.26, 16:19
Jaanus Rahumägi vaidleb opositsiooni väidetele vastu
Investor Toomas
  • 22.09.26, 16:14
Avastasin elu parima aktsiaostukoha: 105 000 eurot nagu maast leitud
Saated
  • 22.09.26, 15:55
Tehisintellekti ekspert: võidujooksus on endiselt pudelikaelaks kogu füüsiline taristu
Saated
  • 22.09.26, 15:45
Oma maitset ja kõhutunnet usaldav pereäri tõmbab ligi ka järgmist põlvkonda
Uudised
  • 22.09.26, 15:32
Soomlased võtsid suure arenduse vastu esitatud pankrotiavalduse tagasi
Tagasi Äripäeva esilehele

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Tellimisega seotud küsimused: [email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2026