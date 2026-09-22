Avastasin elu parima aktsiaostukoha: 105 000 eurot nagu maast leitud

Milles seisneb saladus?

Saladus seisneb milleski muus. Olulisem sellest, kas investeering õnnestub või mitte, on minna välja mugavustsoonist ja teha päris tehinguid, päris rahaga. Ainult reaalselt oma nahka turule viies tekivad õppetunnid, mis on väärtuslikumad kui mistahes õpikutarkus.

Just selle mõttega panin kokku juba 11. investor Toomase konverentsi programmi . Eesmärk on ikka üks: et me kõik saaks enda jaoks paika selge plaani, kuidas oma raha võimalikult edukalt paigutada. Ole alles alustav investeerimishuviline, suurinvestor või ettevõtja.

Wall Streeti kogemusest investeerimisvigadeni

Nagu ikka, teeme lavalt tehinguid, avame piinliku täpsusega oma kontoseisud ning õpetame, kuidas teha väiksest rahast suurt raha ja suurest rahast veelgi suuremat. Seda ilma portfelli õhku laskmata. Igav ei hakka ei elupõlisel investeerimisprofil ega investeerimishuvilisel, kes kaalub alles elu esimest tehingut.