Avastasin elu parima aktsiaostukoha: 105 000 eurot nagu maast leitud

Värsket konto väljavõtet sirvides avastasin endalegi üllatuseks, et elu ühed parimad investeeringud olen teinud jaanuaris iga-aastase endanimelise konverentsi lavalt.
Artikkel on sisuturunduslik kutse Investor Toomase konverentsile, mida autor seob oma edukate tehingutega Micron Technology ja Nvidia aktsiates; nende pealt on tal tekkinud umbes 105 000 eurot realiseerimata kasumit. Autor rõhutab, et edu võti pole turu ajastamine, vaid päris tehingute tegemine ja kogemustest õppimine. Tänavusel konverentsil astuvad muu hulgas üles Britta Hion, Alejandro Jimenez ja Sten Saar.
- Just neilt samadelt lavalaudadelt on teele läinud minu viimaste aastate edukaimate tehingute orderid.
- Foto: Raul Mee
Nii ostsin
napid seitse kuud tagasi jaanuaris maailma ühe suurema mäluseadmete tootja Micron Technology aktsiaid, mis on ostuhetkest kallinenud üle 160%, ning paar aastat enne seda järjest kahel korral maailma suurima andmekeskuste ja tehisintellekti infrastruktuuri ettevõtte Nvidia aktsiaid, mis on esimesest laval tehtud ostust kallinenud 260%. Kahe peale kokku on need ostud andnud mulle 105 000 eurot realiseerimata kasumit. Tõsi, olen Nvidia aktsiaid ka hiljem juurde ostnud ja Microni esimese ostu tegin juba konverentsi eel.
Huvitaval kombel on ka teiste esinejate minunimelise konverentsi laval tehtud tehingud reeglina head lendu näidanud. Eelmisel konverentsil saatis
Kristjan Liivamägi lavalt teele ostuorderi Nasdaq 100 tehnoloogiaindeksi ostuks, mille tootlus läheneb paarikümnele protsendile. Lisaks tegi ta veel ühe erakordselt tulusa investeeringu, mille kohta saab pikemalt lugeda siin
.
- Värske investor Toomase konverents on leitav SIIT.
Astu aga Toomase konverentsi laval punasele vaibale, saada orderid teele ja jää ainult rahasadu ootama? Kahjuks nii lihtne see siiski pole. Minu tehtud investeeringud on käinud vahepealsel ajal üles-alla ning nõudnud korralikku investorinärvi. Ka turu ajastajana olen paremal juhul keskpärane.
Artikkel jätkub pärast reklaami
Milles seisneb saladus?
Saladus seisneb milleski muus. Olulisem sellest, kas investeering õnnestub või mitte, on minna välja mugavustsoonist ja teha päris tehinguid, päris rahaga. Ainult reaalselt oma nahka turule viies tekivad õppetunnid, mis on väärtuslikumad kui mistahes õpikutarkus.
Just selle mõttega panin kokku juba 11. investor Toomase konverentsi programmi
. Eesmärk on ikka üks: et me kõik saaks enda jaoks paika selge plaani, kuidas oma raha võimalikult edukalt paigutada. Ole alles alustav investeerimishuviline, suurinvestor või ettevõtja.
Wall Streeti kogemusest investeerimisvigadeni
Nagu ikka, teeme lavalt tehinguid, avame piinliku täpsusega oma kontoseisud ning õpetame, kuidas teha väiksest rahast suurt raha ja suurest rahast veelgi suuremat. Seda ilma portfelli õhku laskmata. Igav ei hakka ei elupõlisel investeerimisprofil ega investeerimishuvilisel, kes kaalub alles elu esimest tehingut.
Sel aastal oleme pannud erilist rõhku Wall Streeti ja kohalike varahaldurite investeerimisstrateegiatele ja tööriistadele. Mitte kunagi varem pole minu konverentsi laval olnud esinejate hallatav vara nii suur. Ainuüksi Eesti kohalike varahaldurite hallatava vara maht ületab julge varuga 3 miljardit eurot, Wall Streetil ja Londonis ilma teinud esinejatest rääkimata.
Esmakordselt astub Eestis lavale Britta Hion, kes on ehitanud oma rahvusvahelise karjääri üles Wall Streetil ning töötanud ligi 16 aastat maailma suurimas varahaldusettevõttes BlackRock.
Lavale astub ka Alejandro Jimenez, Wall Streeti veteran, kes töötas ligi kaks aastakümmet J.P. Morganis ning juhtis New Yorgis ja Šveitsis meeskondi, kelle hallata oli enam kui 30 miljardi dollari väärtuses globaalseid investeerimisportfelle.
Hetkel kuum
Piimatootjate ees kohustusi 26 miljonit
Artikkel jätkub pärast reklaami
Londonist tuleb kohale ka Sten Saar, värske Eesti Rikaste TOPi esiviiekümnesse kuuluv ettevõtja ja Eesti kuuenda ükssarviku Zego kaasasutaja. Ta on ehitanud neli ettevõtet, kaasanud sadu miljoneid eurosid kapitali ning viinud Zego väärtuse üle miljardi dollari. Näiteid esinejatest võiks tooma jäädagi.
Kogukonnalt kogukonnale
Olen ennegi öelnud, et ammu ei korralda konverentsi mina, vaid sellest on saanud meie investeerimiskogukonna aasta tähtsündmus. Ja kuidas ma saaksin kord aastas mitte korraldada Baltikumi suurimat investeerimiskonverentsi, kui soovitusindeks püsib tänu teile endile 100% lähistel?
Just nii kirjutasite eelmise konverentsi tagasisidelehtedel:
„Alguses kahtlesin, kas ikka oli vaja. Kohapeal sain aru – vägagi vaja oli!“
„Räägiti ausalt ka möödalaskmistest, mitte ainult „vaata, kui hästi mul läheb“. See teeb kogu sisu palju usaldusväärsemaks – eriti investorile, kes ei taha muinasjutte.“
„Uued teadmised, melu jne. Lisaks "be where the winners are" 😉“
„Sai väga hea ülevaate, mis investeerimismaailmas toimub. Iga esineja oli pärl selles kees.“
Artikkel jätkub pärast reklaami
„Ostsin järgmise aasta pileti ära :)“
Tulevasel konverentsil trumpame üle kõik eelnevad ja sihime seda, et pääsme hind tasuks end kontaktide, ideede või praktiliste tööriistade näol ära juba esimesest hetkest.
NB! Mitmed üllatused programmis on alles ees! Nii nagu igal aastal, tasub nüüdki endale pääse kindlustada võimalikult varakult, sest nii on see oluliselt soodsam ja puudub oht ukse taha jääda!
Investor Toomase konverents 2027
- Investor Toomase konverentsi korraldab Äripäeva loodud investor Toomas.
- Üheteistkümnes Toomase konverents toimub 23. jaanuaril Kultuurikatlas.
- Toob kokku ligi 1000 investeerimishuvilist ja on sellega Baltikumi suurim investeerimiskonverents.
- Juttu tuleb aktsiatesse investeerimisest, investeerimisvigadest, ettevõtlusest, kinnisvarast, maailma majanduse hetkeseisust ja paljust muust.
- Esineb ligi 30 oma ala tippu: Britta Hion, Andres Viisemann, Triin Hertmann, Sten Saar, Kristi Saare, Viljar Arakas, Katre Kõvask, Madis Toomsalu jt.
- Konverentsil kuulutatakse traditsiooniliselt välja aasta investor ja investeerimistegu.
- Eelmise konverentsi osalejad ja esinejad on ainuüksi Tallinna börsil eraisikuna investeerinud üle 200 miljoni euro.
- Konverentsi korraldavad LHV, SEB, Nasdaq Tallinn, TextMagic, EfTEN Capital, Wandoo Finance, Coolbet, A. Le Coq, Everaus Kinnisvara, AUROOM, Hüpoteeklaen, Inchcape, Õhtuleht, Novira Capital, Signet Bank jt.
- Täpsem info ja päevakava on leitav SIIT.
Allikas: investor Toomas
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!