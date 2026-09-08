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Mida peaks investor teadma Lords LB fondiosakutest ja kuidas need toimivad?

Lords LB Asset Management viib kuni 30. septembrini läbi Baltic Core Property Fundi fondiosakute avalikku pakkumist. Fond plaanib luua toimivatest ja üüritulu tootvatest A-klassi ärihoonetest koosneva portfelli ning selle esimene kavandatav ost on Vilniuse kesklinnas asuv ärikeskus Artery, mille täituvus on 98%. Mida tähendab fondiosak investorile, millised tegurid määravad selle väärtuse muutumise ja millest moodustub investeeringu tootlus?
Esmasel pakkumisel on ühe fondiosaku hind 1 euro. Edaspidi liigub selle hind käsikäes fondi puhasväärtusega, mis saadakse, kui kinnisvara ja teiste varade koguväärtusest võetakse maha fondi kohustused.
  • Esmasel pakkumisel on ühe fondiosaku hind 1 euro. Edaspidi liigub selle hind käsikäes fondi puhasväärtusega, mis saadakse, kui kinnisvara ja teiste varade koguväärtusest võetakse maha fondi kohustused.
  • Foto: Lords LB
Tegemist on Lords LB Asset Managementi juhitava fondi 19-aastase tegevusajaloo jooksul esimese fondiosakute avaliku pakkumisega, sest varem oli minimaalne investeeringusumma 125 000 eurot. Leedu ja Eesti investoritele algab minimaalne investeerimislävi 1 eurost, mis on ühtlasi fondiosaku märkimishind esmases pakkumisetapis. Lätis kehtib jaeinvestoritele sealse seadusandluse tõttu jätkuvalt 100 000 euro suurune investeeringu alampiir. Esmase pakkumise käigus on kavandatud kaasata kuni 35 miljonit eurot.
Fondiosakud on väärtpaberid, mis näitavad investorile kuuluvat osa fondi puhasvarast. Osaku omanik saab osa kogu fondi loodava portfelli majanduslikust tulemusest. Nii ei sõltu investori tootlus ühestki üksikust hoonest ega üürnikust, vaid kogu fondi varade väärtusest, tegevustuludest, kantud kuludest ja võlakohustustest kokku.
Fondiosakud noteeritakse Nasdaq Vilniuse reguleeritud turul. Investoritele avaks see järelturu, kus fondiosakuid saaks osta ja müüa ning nende hinna kujundaks turuosaliste nõudlus ja pakkumine.
"Fond on loodud pikaajaliseks investeeringuks, kuid see ei tähenda, et investori raha peaks lõputult lukku jääma. Börsil kauplemine annab investorile vabaduse valida ise osakute hoidmise aja ning fondi mahu, portfelli ja investorite ringi laienedes suureneb eeldatavasti ka osakute likviidsus,“ märkis fondivalitseja ning Lords LB Asset Managementi juhatuse liige Marius Žemaitis.
  • Foto: Lords LB
  • Foto: Lords LB
Rohkem infot fondiosakute pakkumise kohta saad lugeda SIIT.

Osaku soetushind 1 euro kehtib esmase avaliku pakkumise raames

Esmasel pakkumisel on ühe fondiosaku hind 1 euro. Edaspidi liigub selle hind käsikäes fondi puhasväärtusega, mis saadakse, kui kinnisvara ja teiste varade koguväärtusest võetakse maha fondi kohustused.
Kui fondi hoonete väärtus ja kogutud tulud kasvavad kiiremini kui kulud ja kohustused, võib osaku väärtus tõusta. Negatiivset mõju võivad sellele aga avaldada kinnisvara väärtuse langus, väiksem täituvus või üüritulu, kasvanud finantseerimiskulud ja muud turumuutused.
„Just sellepärast eelistame turvalist core- ehk tuumikstrateegiat. Fond soetab üksnes Läänemeremaade pealinnade parimates asukohtades paiknevaid A-klassi hooneid, millel on kõrge täituvus, tugevad üürnikud ning pikaajalised üürilepingud,“ märgib Žemaitis.
See eristab fondiosakuid oluliselt Leedu investoritele paremini tuntud võlakirjadest. Võlakirjaomanik annab emitendile laenu ning saab maksekohustuste korrapärase täitmise korral määratud graafiku alusel intressitulu ja võlakirja lunastamisel tagasi selle nominaalväärtuse. Fondiosaku näol on tegemist omakapitalipõhise investeeringuga, millele ei kohaldu fikseeritud intressitulu ega eelnevalt sätestatud lunastustähtaega.
"Võlakirjad on lühiajalised 1–2-aastase fikseeritud intressiga võlaväärtpaberid, tähtajatu Baltic Core Property Fund on aga pikaajaline investeerimisinstrument. Püüdleme investorite jaoks tulemuseni, mille moodustavad korrapärased 5% väljamaksed ning 10% aastatootlus,“ märgib Žemaitis.

Soovitud tootlus genereeritakse kahest allikast

Fondivalitseja sõnul peaks tootluse esimene allikas olema üürnike makstav üür. Selle arvelt kaetakse hoonete haldus-, finantseerimis- ja fondivalitsemise kulud ning osa ülejäänud rahavoost võidakse jagada investoritele.
Teine allikas on fondi vara väärtuse muutus. Selle määravad hoonete üüritulud, täituvuse tase, lepingute kvaliteet ning turu üldine seis, sh investorite oodatav tootlusmäär.

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Fondi eesmärk on saavutada 10% aastatootlus. Lisaks püütakse investoritele igal aastal välja maksta 5% investeeritud kapitali mahust.
Nimetatud näitajad kirjeldavad kogutootluse eri komponente. Eesmärgiks seatud 10% aastatootlus hõlmab investeeringu kogutulemust, sealhulgas väljamakseid ja osakute väärtuse muutust. Planeeritav 5% aastane väljamakse tähistab aga seda tuluosa, mis kavatsetakse investoritele korrapäraselt välja maksta.

Esimene kavandatav ostuobjekt on Artery

Esimese objektina plaanib fond soetada 2024. aastal Vilniuse südalinna ärikvartalis avatud A-klassi ärikeskuse Artery.
"Vilnius on täna ja meie hinnangul jääb lähimaks paariks aastaks büroopindade nõudluse poolest Balti riikide pealinnade seas tugevaimaks. Sellest tulenevalt peame kõnealuse fondi asutamisel alustama portfelli ülesehitamist kõige stabiilsemast ja parimast objektist. Arhitekt Daniel Libeskindi projekteeritud Artery täituvusmäär on 98%, üürnikkonna struktuur on hästi hajutatud ning objekt genereerib tugevat ja stabiilset rahavoogu,“ märgib Žemaitis.
Fondi dokumentides on ette nähtud vähemalt nelja objekti omamine, kusjuures ühegi objekti väärtus ei tohiks ületada 30 protsenti fondi koguvarast.
Hooneid ei osteta ainult fondi investoritelt kaasatud raha eest. Osa ostuhinnast on kavas katta pangalaenudega. Laenukapitali sihttase on 50–60%. Laenukapitali ehk finantsvõimenduse abil saab investorite paigutatud raha eest kasvatada oluliselt mahukama portfelli. Kui kinnisvaralt teenitav tulu ületab pangalaenu hinna, aitab laenuraha kasvatada investorite omakapitali tootlust.
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Baltic Core Property Fundi esimene kavandatav ostutehing on 98-protsendilise täituvusega A-kategooria ärikeskus Artery, mis tegutseb Vilniuses Konstitucijos prospektil. Tehingu eeldatav sisenemistootlus on 6%. Teine kaalumisel olev objekt on täielikult välja üüritud ärikeskus K29, mille eeldatav sisenemistootlus on 7%.
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