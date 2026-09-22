Euribor läheneb psühholoogilisele piirile

Sügis tõotab tulla makromaailmas palav: keskpankadel on surve intresse tõsta, maailma riikide võlakirjade intressid on üsna raketina üles läinud ja on paslik aeg küsida, millisesse valgusesse paneb see Eesti oodatava riigieelarve.
Lähis-Ida konflikt tekitab jätkuvalt inflatsioonisurvet ning inflatsioon püsib seatud eesmärgist tunduvalt kiirem pikema aja jooksul. Inflatsioon ei lange 2% tasemele keskpanga ootuste järgi lähema kolme aasta jooksul.
Poola ja Leedu kaubanduskinnisvara haldava investeerimisfirma Tewoxi 8% tootlusega võlakirjade esimeses jaotusvoorus käesoleva aasta augustis seadis Tewox eesmärgiks kaasata 10 miljonit eurot, investorid aga esitasid taotlusi 17,4 miljoni euro väärtuses. Märkimisperioodil saadud kolmest peamisest õppetunnist annab ülevaate Lords LB Asset Managementi hallatava ja kaubanduskinnisvarasse investeeriva investeerimisettevõtte Tewox juhtPaulius Nevinskas.