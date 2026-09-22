Kaks Vene oligarhi pääsevad ELi sanktsioonidest

Venemaa äriühingud ja oligarhid on asunud Euroopa Liidu liikmesriikidelt nõudma sanktsioonide eest hüvitist. Kohtuvaidlused tõotavad tulla keerulised ning avaldada mõju riikide motivatsioonile sanktsioone täita, kirjutab advokaadibüroo Ellex Raidla rahvusvaheliste sanktsioonide ekspert Marika Kütt.
Viimaste aastate suvised paduvihmad on näidanud, et Eesti linnade sademeveesüsteemid ei tule äärmuslike ilmastikuoludega alati toime. Üha sagedamini ujutavad lühikese aja jooksul maha sadanud vihmad üle tänavaid, ristmikke ja hoove, samal ajal kui pikematel kuivaperioodidel tuleb haljastust kasta joogiveega. See paneb omavalitsused otsima lahendusi, mis aitaksid vihmavett senisest nutikamalt koguda ja kasutada.