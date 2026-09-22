Kohus tuvastas Äripäeva vastu esitatud vaigistushagi

Uuriva loo peale esitatud hagis tegi kohus lahendi, milles kohustas ärimeest tasuma tagatisena Äripäeva eeldatavad menetluskulud ning leidis, et tegemist on avalikus arutelus osalemisest tulenevalt algatatud kuritarvitusliku kohtumenetlusega ehk vaigistushagiga.

Tellijana saad artiklit lugedes teada: milliste asjaolude põhjal leidis kohus, et Marcus Nilssoni hagi Äripäeva vastu võib olla vaigistushagi;

kuidas kommenteeris Äripäeva advokaat Karmen Turk, mida kohus sellistes vaidlustes järgmisena teha saaks. (2 punkti)