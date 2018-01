Land Rover leidis üles oma algse maasturi, mis oli kadunud 60 aastat

Land Rover esitles 1948. aasta Amsterdami autonäitusel kolme tootmiseelset prototüüpi, üks neist leidis omaniku kuuekümnendatel aastatel ja veetis seejärel aastakümneid Walesi põllul roostetades ja tagatipuks veel ühe taastamisplaaniga omaniku aias.

Aga nüüd, 70 aastat hiljem, pärast kuudepikkuseid otsinguid arhiivides on Jaguar Land Rover Classicu eksperdid kinnitanud fakti - galvaniseeritud šassii, eemaldatav tagaosa, paksemad alumiiniumsulamist kerepaneelid – see on tõesti tema. Jaguar Land Rover tähistab oma 70. sünnipäeva pika rea sündmustega ja kõik algab kadunud sõiduki taastamisest – sõidukist, millest kõik algas.

Ka sõiduki eelmised omanikud on kutsutud töökotta oma mälestusi heietama ja sõiduki ennistamisele kaasa elama. Aastapikkune taastamistöö peaks päästma ka originaalse helerohelise värvi, mis kattis autot 1948. aastal.

Jaguar Land Rover Classicu juhi Tim Hanningu sõnul “on see esimene tootmiseelne Land Rover asendamatu osa maailma autopärandist ja ajalooliselt sama tähtis kui helikopter Huey. Alustades auto tähelepanelikku taastamist, saame masina kokku panna ta sellisena, nagu ta mõeldud oli. See on sobiv algus Land Roveri 70. juubeliaastale.

Land Roveri 70. juubeliaasta kulmineerub aasta teises pooles järgmise põlvkonna Defenderi esitlusega. Uus auto pääseb müügile 2019. aastal, kaks aastat pärast seda kui viimane 67 aastat tootmises olnud algne maastur koosteliinilt maha veeres.